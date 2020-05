Coronavirus Huelva: Aljaraque acata la libertad de horario en sus núcleos urbanos pero recomienda seguir las franjas para más de 5.000 habitantes

El Ayuntamiento de Aljaraque ha realizado una consulta a la Subdelegación del Gobierno respecto a la aplicación de las franjas horarias impuestas por la Orden SND/380/2020 de la que el Consistorio "no ha recibido respuesta escrita pero sobre la que ha realizado declaraciones públicas la subdelegada del Gobierno". En este sentido, "desde el Ayuntamiento de Aljaraque se entiende que se debe acatar lo dictado por la Subdelegación del Gobierno, que considera que los núcleos de Bellavista, Corrales, La Dehesa y La Monacilla están separados (y por lo tanto exentos de cumplir los tramos horarios en las salidas), interpretación que no comparte el consistorio ya que estos núcleos, a pesar de tener una denominación diferente, no están separados físicamente entre sí, ya que existe una continuidad en su trama urbana y suman conjuntamente casi 10.000 habitantes".

El Ayuntamiento considera que la adopción de esta medida en el municipio "pone en peligro lo que se ha conseguido entre todos, ya que con la interpretación que ha realizado la Subdelegación en nuestro municipio se podrán compartir espacios comunes a todos por parte de personas de diferentes franjas de edad, pues los vecinos del núcleo de Aljaraque sí tendrán restricción horaria y vecinos de otros núcleos no la tendrán, poniendo en peligro a la población más vulnerable".

Como ejemplo, el Ayuntamiento explica que el pinar de Las Sordas, a la misma hora que los mayores de 70 o los menores del núcleo de Aljaraque pueden pasear respetando su franja horaria, otros vecinos del municipio podrían hacer deporte en ese mismo lugar, sin tener esa limitación de franja horaria, algo que se considera que no es de sentido común y que pone en peligro a la población, en contra de lo que la Orden que ha dictado el propio Gobierno de España pretende.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Aljaraque, "a pesar de acatar la interpretación realizada por la Subdelegación por ser la competente, se recomienda que los vecinos sigan utilizando las franjas horarias dictadas para municipios mayores de 5.000 habitantes, que se adapta mejor a nuestra realidad". El consistorio ruega a la subdelegación mediante un escrito la reconsideración de la interpretación realizada por la misma".

Comunicado a la población de Aljaraque:

“El Consistorio apela a la responsabilidad de todos y al sentido común, ya que no se puede bajar la guardia. En nuestro municipio ha habido 23 casos, de los que en los últimos 14 días sólo se han confirmado 2, pero creemos que medidas como esta no ayudan a luchar contra los contagios.

Se ha realizado una consulta por escrito a la Subdelegación de Gobierno de España sobre las franjas horarias para hacer deporte y pasear prevista por la Orden SND/380/2020, ya que desde el Ayuntamiento entendemos que no es aplicable en nuestro municipio la excepción de dicha franja por núcleos separados menores de 5.000 habitantes, prevista su artículo 5.2, al tener el núcleo de Aljaraque una población superior a los 11.500 habitantes y los núcleos de Bellavista, Corrales, La Dehesa y La Monacilla, al no estar separados entre sí tal como dicta la Orden, también tienen una población cercana a los 10.000 habitantes.

No habiendo recibido aún respuesta por escrito a la consulta pero habiendo realizado la Subdelegada del Gobierno de España declaraciones públicas, haciendo una interpretación basándose en el criterio de núcleos de población diferentes por su denominación y no por su separación física como consideramos sería correcto, debemos acatar lo dictado por dicho órgano al ser quien ostenta la competencia, pero consideramos que no se adecúa a lo dictado, ya que dichos núcleos no están separados, y entendemos que tampoco se realiza una interpretación conforme al espíritu de la norma, la cual pretende que con dichos horarios no compartan espacios deportistas, menores y mayores al mismo tiempo.

En base a lo dictado por el Gobierno de España, los vecinos del núcleo de Aljaraque deberán realizar la práctica de deporte individual y los paseos en las siguientes franjas horarias:

a) Entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas.

b) Aquellas personas que requieran salir acompañadas por motivos de necesidad y las personas mayores de 70 de años podrán practicar deporte individual y pasear entre las 10:00 horas y las 12:00 horas y entre las 19:00 horas y las 20:00 horas. Las personas mayores de 70 años podrán salir acompañadas de una persona conviviente de entre 14 y 70 años.

En base a lo también dictado por el Gobierno, los vecinos de los núcleos de Bellavista, Corrales, La Dehesa y La Monacilla podrán hacer realizar la práctica de deporte individual y los paseos entre las 6:00 horas y las 23:00 horas.

Se recuerda que excepcionalmente, como también ha dictado el Gobierno de España, estas franjas horarias podrán no ser de aplicación en aquellos casos en los que por razones médicas debidamente acreditadas se recomiende la práctica de la actividad física fuera de las franjas establecidas, así como por motivos de conciliación justificados de los acompañantes de las personas mayores, menores o con discapacidad.

Realizada consulta sobre la franja horaria en la que estará permitido circular por las vías y espacios de uso público por parte de la población infantil, nos comunican que la franja horaria de menores es de 12:00 a 19:00 en el núcleo de Aljaraque y de 6:00 a 23:00 en los núcleos de Corrales, Bellavista, La Monacilla y La Dehesa.

Desde el Ayuntamiento entendemos que la aplicación de esta norma con la interpretación realizada por la Subdelegación hará que, en espacios comunes que son utilizados por todos los vecinos del municipio, una parte de la población podrá acceder a unas horas determinadas por la edad o la actividad a realizar y otra parte de la población la podrá utilizar durante la mayor parte del día, con el peligro que ello puede conllevar, especialmente para las personas más vulnerables. Por ello, recomendamos que todos los vecinos hagan uso de las franjas horarias previstas para todas las poblaciones mayores de 5.000 habitantes. Por tu seguridad y por la de todos”.