Convocadas las pruebas de acceso a la FPE para personas sin estudios de Secundaria

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha convocado las pruebas de evaluación de las competencias clave necesarias para poder acceder a la formación conducente a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3. Los certificados de profesionalidad de nivel 2 equivalen a un grado medio y los de nivel 3 a un título de Bachillerato y son los mayores niveles de cualificación profesional que existen actualmente en España en el marco de la FPE. Para acceder a ellos se requieren ciertos requisitos académicos y/o profesionales, mientras que para los de nivel 1 no son necesarios. El plazo de inscripción a estas pruebas de evaluación finaliza este viernes 17 de febrero.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Alberto Santana, ha informado que “en Huelva hay en estos momentos 9.349 demandantes de empleo potenciales que podrían presentarse a estas pruebas y que no pueden acceder a la Formación Profesional para el Empleo en los niveles 2 y 3 porque no cuentan con la titulación de acceso requerida. Nos referimos a 4.005 hombres y 5.344 mujeres inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo como demandantes de empleo, cuyo nivel de estudios reglado no llega a la Educación Secundaria Obligatoria.”

“Con la intención de dar una respuesta y una solución a estas personas –detalla el delegado-, la Consejería de Empleo ha convocado las pruebas de evaluación de competencias clave cuya superación acabaría con el impedimento actual con el que se encuentran estos desempleados que necesitan reciclarse profesionalmente para acceder, reincorporarse al mercado laboral o mejorar profesionalmente, adquiriendo competencias, conocimientos y habilidades propias para el correcto desempeño de una profesión, oficio o un trabajo determinado.”

Alberto Santana ha indicado que “estas pruebas dan respuesta a un importante conjunto de onubenses que están en el paro, con un fuerte sentimiento de limitación personal y profesional y que en estos momentos están interesadas en realizar esta formación y acreditar oficialmente sus conocimientos. Ahora es el momento de acceder a niveles formativos superiores, considerando además todas esas personas que dejaron sus estudios muy pronto, o que en su momento, obtuvieron el Graduado Escolar, titulación académica que a día de hoy no se convalida con la Educación Secundaria Obligatoria”.

La evaluación constará de dos partes: competencia matemática (nivel 2 y 3) en cuestiones y/o problemas relacionados con la vida cotidiana en torno a la aritmética y el álgebra, geometría, funciones y estadísticas; y competencia de comunicación en lengua castellana (nivel 2 y 3), en torno a la compresión de textos, conocimientos de la lengua castellana y redacción de textos. Sólo para aquellas personas interesadas en cursar acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad que tengan un módulo de lengua extranjera (inglés), habrá una tercera prueba sobre dicha materia.

Los exámenes se celebrarán el sábado 20 de mayo por la mañana en los IES San Blas de Aracena, IES La Arboleda de Lepe, IES La Palma en La Palma del Condado y en el IPEP de Huelva. En las pruebas podrán participar todas aquellas personas que tengan cumplidos los 16 años el día que finalice el plazo de presentación de solicitudes, que expira este viernes 17 de febrero.

Las solicitudes podrán presentarse o bien a través del registro electrónico único de la Junta de Andalucía o en la Oficina Virtual de la Consejería de Empleo. El modelo de solicitud está a disposición de cualquier ciudadano en la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Huelva y en los siguientes enlaces:

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/24823.html

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaytrabajoautonomo/areas/formacion-empleo/quiero-formarme/paginas/competencia-claves.html