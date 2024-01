Consigue gratis Marvel’s Guardians of the Galaxy en Epic Games Store

Tras una Navidad en la que cada día han ofrecido un juego gratuito a sus usuarios, Epic Games Store recupera su tradicional juego semanal gratuito en este 2024, que lo inaugura con un título que harás las delicias de los fans de Marvel y las obras cargadas de humor.

En esta ocasión, y hasta el próximo 11 de enero de 2024, la tienda de Epic Games regalará para siempre el juego de acción en tercera persona Marvel’s Guardians of the Galaxy, el galardonado juego de Square Enix y Eidos-Montréal, que en 2021 se alzó con el The Game Award a Mejor Narrativa.

Marvel’s Guardians of the Galaxy pone a los jugadores en la piel de Star-Lord, Gamora, Rocket Racoon, Groot y Drax; quienes se ven envueltos en una lucha por el destino del universo. Todos ellos protagonizan momentos cargados de acción, mucho humor y una banda sonora repleta de clásicos de los 80, como sucede en sus películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Cada Guardián cuenta con habilidades únicas para derrotar a los enemigos, aunque será Star-Lord y su dinámico estilo de combate con blásters quien también abra la puerta a que los jugadores puedan participar en la toma de decisiones de los diálogos e interacciones entre los personajes.

Para conseguir el juego tan solo es necesario estar registrado en Epic Games Store, acceder a la página del juego desde la web o la aplicación de Epic Games y pulsar el botón ‘Obtener’, con el que añadiremos para siempre y de manera gratuita este videojuego a nuestra biblioteca de títulos.

Una vez finalice la promoción para conseguir gratis este título, entre el 11 y el 18 de enero Epic Games ofrecerá el juego de aventuras Sail Forth, en el que dirigimos una flota de naves personalizables por un océano en cuyas profundidades está la clave del misterioso pasado del planeta.

Xbox Game Pass revela sus primeros juegos de 2024

Xbox Game Pass da la bienvenida al nuevo año con el anuncio de la primera oleada de nuevos juegos que se unirán en este 2024 a la biblioteca de Xbox Game Pass, PC Game Pass y Xbox Cloud Gaming.

Este servicio de suscripción ofrece acceso a una biblioteca creciente de más de 400 juegos de PC (Windows) y Xbox, incluyendo los nuevos estrenos de todos los estudios de Microsoft, como Bethesda, Activision y Mojang, entre otros.

Para este mes de Enero de 2024, y destacando a Assassin's Creed Valhalla, Resident Evil 2 y Hell Let Loose, las nuevas incorporaciones son:

Close to the Sun – Ya disponible: consola, PC y nube.

– Ya disponible: consola, PC y nube. Hell Let Loose – 4 de enero: Xbox Series X|S, PC y nube.

– 4 de enero: Xbox Series X|S, PC y nube. Assassin’s Creed Valhalla – 9 de enero: consola, PC y nube.

– 9 de enero: consola, PC y nube. Figment – 9 de enero: consola, PC y nube.

– 9 de enero: consola, PC y nube. Super Mega Baseball 4 (EA Play) – 11 de enero: consola, PC y nube.

– 11 de enero: consola, PC y nube. We Happy Few – 11 de enero: consola, PC y nube.

– 11 de enero: consola, PC y nube. Resident Evil 2 – 16 de enero: consola, PC y nube.

– 16 de enero: consola, PC y nube. Those Who Remain – 16 de enero: consola, PC y nube.

Por otra parte, también se añaden los siguientes contenidos adicionales (DLCs) y actualizaciones:

Dead by Daylight: Chucky – Ya disponible: ¡Los miembros de Game Pass ahorran un 10% en su compra! Conoce a tu nuevo mejor amigo hasta el final. Dead by Daylight: Chucky trae a una leyenda icónica del terror a la Niebla Oscura con un nuevo Asesino: El Good Guy, Chucky. Comprar este complemento desbloquea un amuleto exclusivo: Good Guys Box. ¿Quieres jugar?

¡Los miembros de Game Pass ahorran un 10% en su compra! Conoce a tu nuevo mejor amigo hasta el final. Dead by Daylight: Chucky trae a una leyenda icónica del terror a la Niebla Oscura con un nuevo Asesino: El Good Guy, Chucky. Comprar este complemento desbloquea un amuleto exclusivo: Good Guys Box. ¿Quieres jugar? Hello Neighbor 2 Anniversary Update – Ya disponible: Para celebrar el reciente aniversario de Hello Neighbor 2, hay una nueva actualización gratuita esperándote. Visita toda una nueva zona: el bosque situado en las afueras de Raven Brooks. Explora la iglesia y el cementerio contiguo, que alguna vez fue un lugar emblemático y un destino popular para la gente del pueblo, ahora abandonado e inquietantemente extraño. Los informes recientes sobre la presencia de una extraña figura encapuchada merodeando por el bosque probablemente carezcan de fundamento ¿Tendrás la suficiente valentía como para descubrirlo?

Sea of Thieves: Temporada 10– Ya disponible: ¡La Temporada 10 de Sea of Thieves continúa con la llegada de una nueva forma de navegar! Disfruta jugando en el modo Mares más seguros a tu propio ritmo, solo o con un grupo de amigos, sumergiéndote en tus aventuras sin interrupciones. Otros tripulantes y recompensas mayores te esperan en el modo Alta Mar ya existente.

