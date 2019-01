La Consejería de Cultura evaluará el proyecto del Museo Arqueológico

El nuevo viceconsejero de Cultura y Patrimonio de la Consejería que dirige la popular Patricia Del Pozo, el onubense Alejandro Serrano, ha garantizado esta mañana que la conversión del Banco de España en Museo Arqueológico de Huelva sigue siendo un “proyecto estrella” de la Administración autonómica.

No obstante, dejó claro que no conoce el proyecto, por lo que su objetivo pasa por evaluarlo por si es susceptible de mejoras. “Lo primero que tenemos que ver es el proyecto del Banco de España porque creo que no lo conoce nadie. Mi intención es verlo y empezar una etapa de diálogo con todos los sectores para aunar posibilidades y hacer el mejor proyecto para que sea un gran museo”, ha asegurado.

De este modo, el nuevo Gobierno de la Junta asumirá o modificará el proyecto una vez que conozca el plan museológico, el museográfico y el plan de obras, según ha asegurado. De lo que no tiene dudas la Consejería, según ha precisado, es del uso del inmueble, que será el Arqueológico de Huelva.

El pasado 10 de enero, tras la colocación en noviembre del cartel de obras de la Junta de Andalucía en la fachada, se vieron salir los primeros camiones del interior del edificio del Banco de España como parte de los trabajos que se realizan desde entonces.

La Consejería de Cultura aseguró entonces a este periódico que la imagen era significativa de los trabajos de demolición interior que se estaban realizando.

Así, la hoja de ruta que tenía la anterior Consejería contemplaba que a lo largo de cuatro meses se operaría en ese sentido para configurar el espacio en el que se proyecta el futuro Museo Arqueológico de la capital onubense, que sería realidad en 2021.