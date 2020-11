Conoce opiniones acerca de empresas en GoWork.com

El empleo siempre ha sido una preocupación para las personas. Todos buscamos una fuente de ingresos estable que nos permita desarrollar nuestro proyecto de vida. Sin embargo, existen algunas empresas que no respetan los derechos laborales. Hay que trabajar y ganarse el pan, eso está claro, pero no a cualquier precio. Por desgracia, en nuestro país las empresas que no respetan a sus empleados son muy frecuentes, por lo que se debe hacer todo lo posible para evitar trabajar en ellas.

Por esta razón, se ha creado una plataforma como Gowork.com, que permite a trabajadores de todo el mundo comentar las impresiones sobre sus puestos de trabajo. Se trata de un mecanismo transparente para medir las impresiones de los trabajadores sobre su empresa y guiar en su decisión a los que buscan empleo. En este artículo, detallamos el funcionamiento de GoWork.

Cómo funciona GoWork

GoWork es una base de datos mundial que permite a los trabajadores de una empresa calificar a sus empleadores. Su funcionamiento es muy sencillo. Los empleados pueden dejar comentarios sobre su empresa de forma anónima y puntuarla en una escala de 1 a 5 estrellas. Gracias a esta plataforma, los trabajadores pueden comentar situaciones de abuso o incluso de acoso entre trabajadores de forma anónima sin miedo a ser despedidos.

GoWork es una empresa que en los últimos años ha extendido su presencia internacional y actualmente está disponible en Francia, Alemania, Polonia, Argentina, Sudáfrica, Brasil y Emiratos Árabes Unidos. Gracias a ello, GoWork puede alcanzar a 2.8 millones de personas en su rango de impacto y está disponible en 20 versiones lingüísticas. Otra de las funciones principales de la plataforma es mostrar si la empresa consultada está buscando nuevos trabajadores. De este modo, en la misma web puedes conocer las opiniones de la empresa y las ofertas que disponen.

Mercado laboral en Huelva

La situación laboral en Huelva está ligada principalmente a la restauración y al turismo de costa así como al sector portuario. Las playas de Huelva son conocidas por la calidad de sus aguas y por sus numerosos restaurantes y chiringuitos. Aunque la actividad se ha visto reducida los últimos meses, muchos negocios están abriendo sus puertas de nuevo y contratando a nuevos empleados.

Actualmente, hay puestos disponibles en alojamientos como campings, donde se requieren posiciones de camarero, cocineros y ayudantes de cocina. Debido a la proximidad con el Puerto de Huelva, en la región también es posible encontrar alguna oferta de empleo en el sector portuario, como por ejemplo, la de patrón portuario. Puedes consultar otras ofertas a través de GoWork en Huelva y comprobar los sectores con más demanda. Todos hemos tenido malas experiencias en el trabajo que nos gustaría haber evitado. Si alguien nos hubiera comentado que en una empresa se vulneran los derechos laborales nunca accederemos a trabajar en ella. Por esta razón, GoWork juega un papel muy importante para crear una comunidad global de trabajadores donde puedan compartir sus impresiones e inquietudes sin miedo a represalias por parte de sus empleadores. La etapa laboral ocupa gran parte de la vida de las personas, por lo que, en la medida de lo posible, es mejor trabajar en sitios donde se esté cómodo y se reconozca nuestro esfuerzo.