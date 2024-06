El Congreso de Frutos Rojos de Huelva incluye charlas sobre últimas innovaciones tecnológicas

La novena edición del Congreso Internacional de Frutos Rojos, organizado por Freshuelva, y que se celebrará los días 19 y 20 de junio en la Casa Colón de Huelva, completará su programación paralela con una decena de charlas técnicas sobre las últimas innovaciones tecnológicas del sector, y que correrán a cargo de expertos de varias de las empresas expositoras y colaboradoras del evento.

De este modo, la organización del Congreso potencia las posibilidades de networking de las empresas participantes a través de presentaciones y ‘speeches’ para dar visibilidad a los proyectos, productos y servicios que exhiben durante las dos jornadas de celebración.

Esta serie de charlas técnicas, dispuestas como complemento a las ponencias y mesas redondas del programa oficial, se concentrarán en la jornada del miércoles 19 de junio y se desarrollarán en las salas A y B del edificio de Poniente de la Casa Colón de Huelva.

Abrirán esta programación paralela las empresas Viveros California, presentando la nueva variedad de frambuesa Vica Alegría (Sala A, 12:30), y Nutricorp, que hará lo propio con FL, un acondicionador de suelo y humectante (Sala B, 12:30). Agrofresas expondrá su estrategia sostenible para la implantación de las berries con eficiencia hídrica y resistencia a factores abióticos (Sala A, 13:00), mientras que Syngenta Biologicals disertará sobre soluciones para los cultivos de las berries (Sala B, 13:00).

Tras la pausa de mediodía, la programación paralela se retomará a las 16:30 con las charlas La importancia de la rusticidad y resilencia en la variedades de fresa. Aspectos claves del I+D, a cargo de El Pinar (Sala A); y Biotecnología aplicada al cultivo de berries: uso eficiente del agua y de los nutrientes, de Corteva Biologicals (sala B).

Herogra Group presentará Bioestimulación de última generación para Frutos Rojos (Sala A, 17:00) y Tecnova ofrecerá un ‘speech’ sobre Apertura estomática como técnica para la optimización del riego (Sala B, 17:00).

Cerrarán este apartado de charlas técnicas las previstas por Famidan, que profundizará sobre cómo aprovechar los recursos al máximo, oportunidades de la mejora de la oxigenación, el riego, el drenaje y su utilización en sistemas de hidroponía en fresas (Sala A, 17:30); y Pelemix, que tratará acerca de técnicas avanzadas para el uso de sustratos de fibra de coco en el cultivo de frutos rojos (Sala B, 18:00).

El 9º Congreso Internacional de Frutos Rojos, cuyas inscripciones pueden formalizarse a través de la web www.congresofrutosrojos.com, contará con la presencia de más de 1.500 profesionales y abordará los temas más importantes que preocupan al sector, tales como el agua, la desinfección, la comercialización con nuevos mercados o el valor social de la actividad productiva.

Se trata del evento más importante que se celebra en torno a los berries y que convierte a la provincia de Huelva en epicentro mundial de los frutos rojos. La organización afronta una nueva edición de este Congreso, consagrado ya en el calendario de eventos del sector agrícola y principal punto de encuentro de productores, comercializadores y empresas auxiliares, tanto a nivel nacional como internacional, que acuden a Huelva para debatir y analizar el presente y el futuro de un sector eminentemente exportador de unos berries como la fresa, el arándano, la frambuesa o la mora, que además destacan por sus cualidades saludables.

Esta novena edición contará con un importante elenco de líderes y ponentes nacionales e internacionales que sitúan a este Congreso como una referencia a nivel mundial. De este modo, el escritor y editor Manuel Pimentel, autor del libro La venganza del campo, abrirá el Congreso el próximo 19 de junio con la conferencia inaugural, mientras que el conferencista, analista económico y divulgador tecnológico Marc Vidal hará lo propio en la segunda jornada.

También el jueves 20 intervendrán José Macario Correia, presidente da Associação de Regantes do Sotavento Algarvio, y Carla Monteiro, del Departamento de Agricultura Madre Fruta de la Organización de Productores de Fresa y Berries del Algarve portugués, con la conferencia El sector de los berries y recursos hídricos en Portugal, que tendrá lugar a partir de las 10:15 en el auditorio de la Casa Colón.

A continuación (11:00), será el turno del director ejecutivo de Nasga (North American Strawberry Growers Association |Asociación de productores de Fresa de América del Norte), Kevin Schooley, que ofrecerá una ponencia sobre las tendencias de la producción de fresa en Estados Unidos.

Además, a las 11:30 se ha programado la conferencia Cosechando nuevos éxitos: GlobalG.A.P. y sus ventajas competitivas para los berries de Huelva, a cargo de Nolan Quirós, senior GRASP Expert-GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH y Expert on Agricultural Standars (Social and Sustainability Certifications).

Antes del acto de clausura se ha programado también la mesa redonda La mujer en el sector Agro (12:30, Palacio de Congresos de la Casa Colón), moderada por la diputada provincial de Agricultura, Patricia Millán, y en la que participan reconocidas profesionales del sector como Victoria Martín Ortiz, comercial y agricultora de Plus Berries; Magdalena Torres Vílchez, responsable del Centro Agroexperimental Tecnova Huelva; Isabel Gutiérrez Delgado, CEO de Huelva Berry Essence; y Tamara Garrido Iriberri, responsable técnico de los Suministradores, S&A Produce LTd.