Comienza la batalla de las coplas

Esto empieza a calentarse, siempre después de un día malo sale el sol. Es lo que pasa en este concurso, puede haber días que sólo se salvan un par de grupos y al día siguiente bum, pelotazos.

El miércoles fue un día donde la batalla de coplas comenzó, y no es una batalla cualquiera, es una batalla para intentar llevar a las vitrinas de sus peñas las copas que no se beben, las que se disfrutan.

Cuando llego se nota en el ambiente que hay ganas de fiesta, de cante güeno. Me cuesta llegar hasta el callejón de los sustos para recoger mi acreditación. Todos los años pasa lo mismo con el tema de las acreditaciones. Cree el ladrón que todos son de su condición. Sé que hay muchos que “negocian” con acreditaciones, contraseñas y entradas, pero también saben los dirigentes de la Fopac que son estos “elementos” y creo que los que vamos a currar al teatro no debemos pagar los platos rotos de esos “buscadores de entradas”. Digo esto porque al finalizar el martes las actuaciones debíamos entregar las acreditaciones de ese día y volver a recogerlas al día siguiente. Como hablando se entiende la gente, dialoguemos.

Me parezco a cualquier político en campaña electoral, me paran en cualquier sitio, a saludar, a que les diga como vi a tal grupo . Con tanto saludo protocolario casi no llego. Una agradable sorpresa es encontrarme a Fran Toscano, carnavalero de los güenos, el auténtico Yeti, de la peña La Algarabía, el único grupo que nunca pasaba frío en carnavales, gracias a sus invernales tipos. Este año es jurado de murgas, un tío que sabe .

La primera agrupación en subir al escenario, El mar de febrero, disfrazados de pescados desde el fondo del mar con un tocado que a la vez representaba al Tritón de la fuente de los tritones, llega fuerte, afinación, voces y un espectacular colorido disfraz, Jesuli siempre ha hecho grupos para competir y el primer día es donde empiezan a demostrar su fuerza, este miércoles lo han hecho y han conseguido conectar con el público desde el primer acorde de su guitarra.

La murga isleña, Las monjas, trajo aromas de roscos de vino, pestiños y demás dulces de convento. Agrupación divertida pero justita en voces, eso sí, conectaron. Desde Punta la comparsa de Francis Tinoco. Afinación y conjunción de voces, un grupo que todos los años presentan un nivel bastante aceptable. Desde Sanlúcar la Mayor nos llegó El priorato de Simón. Un priorato es una agrupación de monjes o monjas que conviven en una residencia, y que están bajo la autoridad de un prior o priora. (Está sacado de wikipedia) Con eso está todo dicho.

La última comparsa en salir a escena, Los desataos, de Punta. Magnífico mensaje nos dejan con sus letras, voces en perfecta armonía, la guerra de coplas está servida. Muy buen pase. También saben competir .Mañana hablaré del pregón.