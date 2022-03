Comerciantes y hosteleros exigen un entoldado adecuado para la calle Rábida de Huelva

Comerciantes y hosteleros de la calle Rábida exigen un entoldado adecuado para esta vía peatonal, ubicada en el centro de Huelva. El portavoz de ambos colectivos, Sergio Andivia, que regenta La Puntilla Tapería, indica que desde que abrió su establecimiento hace dos años está reivindicando al Ayuntamiento la colocación de toldos durante el periodo estival para que los clientes "estén más cómodos".

Andivia subraya que se trata de una calle de referencia a nivel gastronómico y desde la Administración local debería potenciarse este espacio de la ciudad e incluirlo entre las vías del centro de Huelva en las que se instalan los toldos con la finalidad de hacerlas más cómodas y transitables.

Explica que el primer año no se contempló la calle Rábida porque "el presupuesto estaba cerrado" y este año se baraja la posibilidad "pero no está aprobado por el Pleno" de poner "los pivotes con toldos", aunque no es lo que los comerciantes y hosteleros esperaban pero "algo es algo". El portavoz de ambos colectivos comenta que este sistema supone "un impedimento arquitectónico", a lo que une, como aspecto negativo, las colillas que se amontonan en los pivotes al utilizarse por algunos ciudadanos como cenicero, y los orines que los canes realizan en ellos.

Los comerciantes y hosteleros prefieren que se pongan tensores para colocar los toldos como se hace en la céntrica calle Concepción, "es lo más coherente, poner unos tensores y plantearlo como en Cartaya y en San Bartolomé, poner paraguas o parasoles de colores para darle un toque de diferencia a la calle".

El portavoz de ambos colectivos manifiesta que no se trata de poner toldos en todas las calles, "pero ésta es una referencia gastronómica de Huelva". Apunta que sólo hay toldo en el primer tramo de la calle, donde se encuentra el bar Agmanir. Destaca que todos los locales de los establecimientos comerciales y de hostelería así como las viviendas están en régimen de alquiler, y los vecinos, comerciantes y hosteleros acordaron con la propiedad ponerlos y con el paso del tiempo sólo el Agmanir siguió con el acuerdo.

Andivia comenta que todavía se conservan los ganchos en los que iban los toldos que se colocaban en la calle. También había música ambiental y se mantiene uno de los altavoces en la fachada de uno de los edificios.

La pretensión de los hosteleros es que la calle Rábida sea como la calle del Laurel, en el casco antiguo de Logroño, que es un lugar típico "de vinos y pinchos", de ahí que se coloquen toldos en verano a lo largo de toda la calle para contribuir a hacerla más atractiva, ya que en verano, con altas temperaturas, "es imposible estar, y es para que sea un atrayente más". Incidió en que "tener resultados positivos es lo que deseamos".

Este año en las calles del centro se utilizará un nuevo sistema de entoldado que recorrerá el primer tramo de toldos que va desde la calle Concepción hasta el inicio de Arquitecto Pérez Carasa, que se estrenará este año.

Con el segundo tramo se quiere ampliar y completar la trama de calles entoldadas que componen el Centro Comercial Abierto. Con Arquitecto Pérez Carasa y el primer tramo de Berdigón se continúa la trama iniciada con Concepción y Palacio.

En los cruces con las transversales se optará por geometría tipo vela. En cuanto a los anclajes, en las edificaciones catalogadas se apuesta por la mínima afección, y en caso de que esto sea imposible se barajarán elementos de fachada medianeros y se utilizarán técnicas para la minimización visual de los anclajes. En elementos intermedios, se opta por la instalación de postes.

En cuanto a las calles Jesús Nazareno y Marina, se propone un sistema mixto de entoldado con sujeciones en fachadas complementado con postes si fuera necesario. Estas calles presentan cambios de alineación por lo que hay que hacer uso de la geometría, tipo vela en la calle Marina.

En Jesús Nazareno hay solares en los números impares que impiden realizar entoldados anclados a fachadas, lo que obliga a usar mástiles como sistema de sujeción.