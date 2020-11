Colombia muestra el “patetismo” de la mafia en la comedia negra ‘Lavaperros’

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha acogido la presentación de Lavaperros, largometraje que opta al Colón de Oro en esta 46 edición del festival. El director de la película, el colombiano Carlos Moreno, y el actor protagonista, Christian Tappán, han sido los encargados de revelar las claves interpretativas del largometraje, que los espectadores del Festival de Huelva pueden ver a través de la plataforma Filmin.

Lavaperros es una comedia negra ambientada en el sórdido mundo colombiano de la mafia. Además de a Christian Tappán, Carlos Moreno dirige un reparto integrado por Anderson Ballesteros, John Álex Toro, Isabella Litch y Ulises González.

Durante la rueda de prensa virtual celebrada esta tarde, Moreno ha explicado que Lavaperros es “una comedia negra coral” en la que varios personajes van tras un dinero perdido exponiendo “su naturaleza turbia y, sobre todo, patética”. El realizador considera que el largometraje se puede considerar un “gánster film bien empobrecido, bien patético”.

Moreno, que ya pasó con éxito por el Iberoamericano logrando el Colón de Plata al Mejor Guión Original con su ópera prima, Perro come perro, ha aclarado que esta “no es una película sobre narcotráfico” pero “sí se habla de algo que sí viene del narcotráfico que es la transformación moral o ética que hemos sufrido en el mundo a raíz del negocio del narcotráfico que ha sido, al menos en este país, casi una revolución social, visto esto desde el patetismo, es más un asunto de mafia que de narcotráfico”. El realizador colombiano ha invitado a los espectadores a no perderse una película con la que consideran “se van a divertir muchísimo”.

Con Moreno ha coincidido Christian Tappán, convencido de que “decir que se van a divertir es lo más exacto que podemos decir de la película”. Además, ha añadido, ‘Lavaperros’ va a poner a los espectadores “a pensar cómo es el crimen organizado” o más bien, ha dicho entre risas, “desorganizado”.

Con mucho sentido del humor, Tappán ha asegurado que no se queda “con nada” del personaje de don Óscar, a quien da vida en la cinta. “Solo me quedo con la experiencia personal de trabajar con Carlos y de contar de esta forma tan patética esta historia, con la felicidad de haber interpretado este personaje desde lo humano, me quedo con lo patético, con el humor negro de la película” ha confesado.

Carlos Moreno nació en Cali, Colombia, en 1968. Su ópera prima, Perro come perro, se estrenó en el Festival de cine de Sundance en enero de 2008. Además del Colón de Plata al Mejor Guión Original del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Moreno ha conseguido acumular más de 14 premios internacionales entre los que se destacan el Premio Coral Ópera Prima del Festival Internacional de Cine de La Habana, el Best Feature Director del Jackson Hole Film Festival y el premio al Mejor Guión y Mejor Director del Festival de Cinema do Gramado, además de cinco premios nacionales de cine.