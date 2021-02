El Colegio de Arquitectos propone que el nuevo PGOU establezca más nexos de unión entre Huelva y el Algarve

El Colegio de Arquitectos agradece al Ayuntamiento en un comunicado la invitación a la Exploración participativa de la futura redacción del PGOU y ha transmitido al mismo las conclusiones relacionadas con las directrices que a su entender debe tener el futuro PGOU de Huelva.

Así, el colegio profesional “no considera que Huelva deba ocupar la posición en que se la sitúa el documento en el Arco Atlántico, en un lugar esquinado de la geografía Nacional”. Desde la existencia de la Unión Europea, y el impulso de sus programas de desarrollo transfronterizo, “la aspiración de Huelva debe ser la unión con el Algarve Portugués, mediante políticas conjuntas que establezcan nexos de unión fuertes entre la Ciudad y esta región, compartiendo infraestructuras e instalaciones y aspirando para ello a la recepción de fondos Europeos”.

Por otro lado, los arquitectos onubenses consideran, a grandes rasgos,"un acierto el desarrollo de la ciudad consolidada y el tomar como límites físicos la H-30 y las dos rías que delimitan la ciudad, debiendo centrarse el nuevo planeamiento en la consolidación de la ciudad heredada y en los desarrollos pendientes del anterior PGOU, más que en nuevos desarrollos urbanísticos para los que no hay una demanda urbanística clara".

Igualmente, desde el COAH piensan que la estrategia para este desarrollo interno de la ciudad, ante la falta de promotores que puedan desarrollarla tal y como se ha venido haciendo en el planeamiento urbanístico hasta ahora, "debe hacerse desde un plan integral basado en los Fondos Europeos, estos son el nuevo promotor del polo de desarrollo de la regeneración de la ciudad consolidada".

No obstante, continúan, "el plan no debe olvidar ser un elemento integrador de las políticas sociales, medioambientales, de movilidad y de vivienda que permita un desarrollo urbanístico integrado y equilibrado de la ciudad".

Dentro de este plan, “se debe considerar especialmente el apoyo a las políticas públicas de vivienda, inexistentes en los últimos 15 años, que permitan el acceso a la misma a una gran parte de la población económicamente desfavorecida tal y como se recoge en el documento de síntesis aportado”.

Por otro lado, se considera desde el COAH que “la ciudad de Huelva no se ha beneficiado del desarrollo de la Provincia ni de su área Metropolitana, siendo una capital de un mero carácter administrativo, más que un polo impulsor y aglutinador de las actividades económicas del entorno metropolitano y provincial”. La actividad agropecuaria (frutos rojos y ganadería), turística, gastronómica y minera se desarrolla en la provincia al margen de la capital.

La creación de un Merca Huelva en el polígono Agroalimentario que centralizara la comercialización y distribución de los frutos rojos, la puesta en valor del patrimonio natural (Marismas del Odiel BirdWatching), gastronómico (que ponga en valor los productos de la provincia), cultural y arqueológico de la ciudad "deben ser los pilares sobre los que se desarrolle la ciudad como polo aglutinador de los desarrollos del ámbito metropolitano y provincial".

Asimismo, como parte de esta estrategia de conservación natural "se deberá considerar el mantenimiento de los cabezos como parte de la identidad natural propia de Huelva, pero dentro de las limitaciones propias de la normativa urbanística".

En otro orden de cosas, coinciden de forma general en la estrategia general de Puerto Ciudad, y en la recuperación de la Avenida Francisco Montenegro como una arteria principal mas de la ciudad, así como en la potenciación de la actividad del Puerto de Huelva como uno de los motores desarrollo de la ciudad.

En relación a los apartados de Salud y Medio Ambiente, no coinciden en el análisis de que la incidencia del cáncer en Huelva se deba exclusivamente a criterios socioeconómicos como se recoge en el documento, los cuales no son muy diferentes a los de otras ciudades similares.

Respecto este tema, creen incomprensible el no desarrollo del estudio epidemiológico completo requerido por el Defensor del pueblo de Andalucía, la sociedad española de Epidemiología y el Parlamento Europeo, tras las movilizaciones realizadas por la población de Huelva, "ya que no permite emitir ninguna conclusión que permita conocer las verdaderas causas de esta elevada incidencia hasta que el mismo no se desarrolle y satisfaga las demandas de una parte importante de la ciudadanía".