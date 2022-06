La Clínica HLA Los Naranjos de Huelva organiza este viernes una campaña de donación de sangre

La Clínica HLA Los Naranjos de Huelva organiza, en colaboración con el Banco de Sangre de Huelva, una campaña de donación de sangre este viernes de 10:00 a 14:00 en la Unidad de Mujer. Por ello, lanzan un llamamiento a los onubenses para que acudan y realicen este gesto solidario con el objetivo de "seguir salvando vidas".

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden donar cada 15 días, solicitando cita al 959 0160 23.

¿Dónde puedes donar sangre este mes?

23 y 24 de junio: Centro de salud de Ayamonte de 18:00 a 22:00

24 de junio: Unidad de Mujer de la Clínica Los Naranjos de 10:00 a 14:00

27 y 28 de junio: Salón de Chimeneas de la Casa Colón de 17:00 a 22:00

Los onubenses que quieran realizar esta práctica solidaria pueden acudir también al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes, de 9 a 14:30 y de 15:30 a 21:00, y los sábados, de 10:00 a 13:00. El teléfono de contacto para solicitar información es el 959 016 023. A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía.