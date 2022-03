Ciudadanos celebra la reducción a 25 días en el pago en el servicio de justicia gratuita

La coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Huelva y delegada territorial de Turismo, María Ángeles Muriel, ha asegurado que “la mejor forma de garantizar una justicia igual para todos los onubenses, independientemente de los recursos económicos de los que dispongan, es respaldando el trabajo de los profesionales, abogados y procuradores, que prestan la Asistencia Jurídica Gratuita, abonando en el menor tiempo posible sus pagos”.

De esta forma, ha valorado Muriel la “rapidez” con la que la Consejería de Justicia ha pagado a los abogados y procuradores onubenses los más de 546.000 euros correspondientes al cuarto trimestre de 2021. Así, “la Consejería ha destinado más de 2,2 millones de euros a este servicio en la provincia de Huelva el año pasado”.

La portavoz del partido liberal ha recordado que el compromiso adquirido era abonar los honorarios en 45 días, que “ya suponía un descenso significativo de los plazos que manejaba el gobierno socialista anterior. Pero, desde el principio, hemos ido reduciendo estos tiempos y en esta ocasión han sido 25 días” desde que se cumple el mes para la presentación de las certificaciones, “unos plazos que nunca se habían dado antes, con lo que hemos puesto fin a la incertidumbre que abogados y procuradores tenían con los gobiernos anteriores, cuando no sabían cuándo iban a cobrar”, ha subrayado.

Muriel ha abundado además en que no sólo se han recortado “considerablemente” los plazos de pago, sino que se sigue trabajando “para mejorar las condiciones de estos profesionales”, con una nueva orden de módulos y bases y con la financiación de aquellas designaciones por requerimiento judicial que se quedaban sin remunerar si al ciudadano no se era concedida la Justicia Gratuita o este no la solicitaba, que “es una reclamación histórica del colectivo”, y que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023.