Ciudadanos propone el pacto de reconstrucción ‘Huelva Unida’ para "ser más fuertes ante la crisis económica y social"

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha propuesto un Pacto de Reconstrucción de la Ciudad ‘Huelva Unida’ para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social que está afectando a la capital onubense debido a la propagación del Covid-19, en el que estén incluidas todas las formaciones políticas con representación en el Consistorio, los agentes sociales y económicos de la ciudad y las asociaciones vecinales, así como los representantes de todos los colectivos profesionales, sanitarios y sociales con el fin de que “ningún onubense se quede atrás y que, entre todos, saquemos adelante esta ciudad con las mejores propuestas porque está claro que sólo una persona o una institución no es capaz de hacer frente a esta pandemia ni a sus graves consecuencias. Nos necesitamos todos”.

García de Longoria ha pedido al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, “que pase a la acción y comience a trabajar” con todos los representantes de los ciudadanos en el Ayuntamiento y para ello contempla la creación de una Comisión de Acción y Estrategia que centralice las puesta en marcha de medidas y en la que esté el Gobierno Central, Junta de Andalucía, partidos políticos con representación municipal y representantes de todos los sectores y colectivos de la ciudad “para que ningún onubense se quede atrás”.

“Todos los onubenses tienen que tener voz para superar esta situación y el alcalde debe crear un órgano de participación y estrategia porque hay muchas cosas por hacer, que ya se están llevando a cabo en otras ciudades y en Huelva no podemos quedarnos atrás”, ha asegurado García de Longoria. El portavoz del Grupo Municipal ha señalado que “somos conscientes de que nos enfrentamos a problemas nuevos, con un escenario nunca visto antes y que la confrontación política no nos lleva a dar soluciones para los ciudadanos, hay que dar respuesta a problemas concretos porque nos estamos jugando el futuro de la ciudad y, en estos momentos, no se puede rechazar la ayuda y todas las ideas son pocas para buscar lo mejor para los onubenses”.

Uno de los primeros objetivos de esta Comisión ‘Huelva Unida’ sería la necesaria captación de ayudas del Gobierno Central y de la Junta de Andalucía, así como “la modificación de los presupuestos para adaptarlos la realidad”. García de Longoria ha explicado que “a estas alturas todos estamos de acuerdo ya en que las cuentas que han entrado en vigor para la ciudad de Huelva para 2020 no sirven y por eso estas modificaciones deben venir fijadas por el trabajo de esta comisión para ser más eficaces. Debemos luchar también para que haya nuevas transferencias de capital procedentes del Gobierno central y de la Junta de Andalucía porque se van a reducir los ingresos de impuestos y la necesidad de gasto va a ser totalmente diferente porque hay que priorizar la atención social, no podemos dejar atrás a ninguna familia onubense. El trabajo que se le presenta por delante al Ayuntamiento de Huelva en los próximos meses es enorme y necesitamos estar preparados para que en el momento que el Gobierno nos diga los ingresos que vamos a tener, elaborar un nuevo presupuesto lo más rápido posible, porque los onubenses no pueden esperar meses a que el equipo de Gobierno reaccione”.

En este sentido, y como base para empezar a trabajar en la reconstrucción de la ciudad, García de Longoria ha anunciado que “vamos a remitir al alcalde un amplio documento con numerosas propuestas concretas, ideas que ya se están adoptando en otras ciudades de carácter social y peticiones que nos han trasladado los vecinos de Huelva y los sectores económicos, para tener una hoja de ruta con la que trabajar y dar respuesta a sectores tan afectados como el turismo, la hostelería o el comercio tradicional. Los representantes políticos de la ciudad de Huelva tenemos la obligación de estar a la altura de las circunstancias y debemos de darle una solución concreta y realista a todas las familias onubenses”.