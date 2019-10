Ciudadanos propone llevar a los barrios los trámites del Registro General

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, anunció ayer que su grupo municipal llevará al próximo pleno una moción en la que van a exigir al Ayuntamiento de Huelva que “dé una solución definitiva” a la actual situación que se vive en la Oficina del Registro General “porque los onubenses y los trabajadores de este servicio se merecen una atención y un edificio dignos”.

García de Longoria, que estuvo acompañado en su visita a las instalaciones de la oficina del registro por la viceportavoz de Cs, Noelia Álvarez, ha explicado que “éste es uno de los servicios más importantes” que presta el Ayuntamiento de Huelva que usan más de 5.000 personas cada mes y “actualmente no garantiza la privacidad de los usuarios, no tiene una sala de espera amplia para evitar que los ciudadanos tengan que espera en la calle y los servicios telemáticos no están a la altura de una administración del siglo XXI”.

El portavoz de Ciudadanos ha recordado que “hace un año, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, intentó dar una solución a las largas colas y a la lentitud que tenía este registro y, desgraciadamente, unos meses después, vemos que la solución no ha mejorado sino que es peor tanto para los trabajadores como para los onubenses”. La ciudadanía ha visto, añade, “que lo único que se ha conseguido es trasladar las colas de una calle a otra, y que la posibilidad de usar la vía telemática a través de su ordenador o de su móvil no es tampoco una solución porque muchas veces el sistema está caído o no tiene respuesta”.

“Una posible alternativa”, ha señalado García de Longoria, “sería acercar a los barrios este sistema, ya que en casi todas las zonas de la ciudad hay un centro del propio Ayuntamiento que podría servir para realizar algunas de estas gestiones, con lo que se conseguiría mejorar tanto la comodidad para los propios vecinos por su cercanía a los barrios como para reducir las colas de un edificio que no da abasto y que está colapsado”.