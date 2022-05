Ciudadanos propone eliminar la arena de los parques infantiles de Huelva

La viceportavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Noelia Álvarez, ha anunciado la presentación de una moción en el próximo pleno en el que se pedirá un plan de eliminación de suelos de arena en los parques infantiles que aún lo tengan en la capital onubense.

En la moción, también se pedirá que un estudio de las necesidades de estas áreas de ocio para niños en relación a la accesibilidad, además de que se instalen elementos como fuentes y toldos que ayuden a combatir el calor en esta época, así como que se agilice la construcción de los parques infantiles ya proyectados y se estudie la creación de nuevas áreas en aquellas zonas que así lo demanden.

Álvarez ha explicado que la ciudad de Huelva sigue contando a día de hoy con numerosos parques infantiles que permanecen con suelos de arena, "una realidad que ya ha sido sustituida en casi todas las ciudades españolas por suelos de caucho por motivos de salud ya que los parques de arena suponen un foco de parásitos y atrae a algunos animales que los utilizan para hacer sus necesidades fisiológicas sin que se realice posteriormente la correcta limpieza de la arena con la que, al final, juegan los niños, creándoles también afecciones en la piel".

Además de los problemas de salud, ha señalado la viceportavoz de Cs, los parques de arena presentan otros problemas "ya que suponen una barrera para que puedan acceder a los mismos los carritos de los bebés o las sillas de rueda, generando evidentemente problemas de accesibilidad".

Desde el grupo municipal de Ciudadanos no es la primera vez que se aborda este tema debido "a la preocupación que existe en muchas familias onubenses con este asunto", habiéndose presentado ya en la anterior legislatura, concretamente en el pleno desarrollado en el mes de abril de 2018, una moción aprobada por unanimidad en la que se instaba al equipo de Gobierno a la instalación de toldos para combatir el sol directo en verano y fuentes de agua para evitar la deshidratación.

Según Álvarez, “el objetivo de todas estas medidas es hacer una ciudad más amable para los más pequeños buscando su seguridad y bienestar en una de las infraestructuras municipales que más son utilizadas por los onubenses y que deben ser una prioridad ya que sus principales usuarios son los niños, los más vulnerables".

La viceportavoz de Cs en el Ayuntamiento ha manifestado que “lamentablemente, muchos de los parques de la capital no presentan todas estas características teniendo deficiencias en barrios como Santa Marta, La Orden, Nuevo Parque, La Navidad, Marismas del Odiel, Pescadería, Verdeluz, Huerto Paco, Los Rosales o Isla Chica, por no referirnos a zonas como el Barrio Obrero donde, sencillamente, no existe”.

Álvarez ha señalado que “entendemos que dentro de lo que todos pretendemos, que Huelva sea una ciudad lo más acogedora posible con las mejores instalaciones para que puedan ser usadas por los onubenses, estas actuaciones deberían ser prioritarias para el equipo de Gobierno ya que garantizan la salud de nuestros hijos, facilitan la accesibilidad y les ayuda a paliar efectos como el calor en determinados meses del año, no suponiendo una actuación excesivamente costosa para las arcas municipales”.