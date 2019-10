Ciudadanos marca como ejemplo la gestión andaluza en el sector pesquero

El candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Huelva, Carlos Hermoso, ha valorado especialmente que “el Gobierno andaluz, que no está en funciones porque Ciudadanos supo llegar a un acuerdo en beneficio de los andaluces, va a ejecutar dos importantes actuaciones en los puertos de Punta Umbría y Ayamonte”, al tiempo que ha lamentado que “los problemas que acarrea el sector pesquero en la provincia siguen encontrándose con un Gobierno en funciones, que no atiende ni responde a sus demandas”.

Hermoso visitó ayer el puerto y la lonja de Punta Umbría acompañado por el concejal naranja en el Ayuntamiento puntaumbrieño, Juan Luis Martín, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de la localidad, Manuel Fernández Belmonte, y patrón mayor de Huelva y de Andalucía.

El número uno de Cs al Congreso, que ha ejercido como portavoz adjunto de Pesca del Grupo de Ciudadanos en el Congreso en la última legislatura, ha señalado entre los problemas más acuciantes del sector pesquero el “descontento porque las cuotas pesqueras no se han actualizado en los últimos 30 años”; “la denuncia de los pescadores de la competencia desleal de los pescadores italianos por la chirla”, y, especialmente, que el “Gobierno de Sánchez no haya publicado el acuerdo pesquero con Portugal, de modo que los pescadores portugueses están faenando mientras lo onubenses están respetando una parada biológica que no va a lograr la regeneración del caladero, que es el objetivo de este paro”.

“Frente a la parálisis de Sánchez”, Carlos Hermoso ha destacado “el compromiso del Gobierno del cambio”, que va a afrontar la “reforma integral” del puerto de Punta Umbría, que “facilitará su integración urbana, haciéndolo más permeable”. La inversión de 1,2 millones de euros “permitirá la reurbanización de espacios degradados, la mejora medioambiental de sus instalaciones y el incremento de la accesibilidad”.

Asimismo, el candidato naranja se ha referido a la nueva lonja que la Junta va a ejecutar en Ayamonte, aprobada el pasado martes en el Consejo de Gobierno que se celebró en Doñana, puesto que la existente “no respondía a las demandas actuales para la comercialización de los productos pesqueros, en un municipio muy turístico, en el que la lonja puede ser un activo más”, para la que se prevé una inversión de 1,5 millones de euros, “de un Gobierno que funciona y está a la altura de Andalucía”.