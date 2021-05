Ciudadanos se preocupa por hacer de Huelva una ciudad más inclusiva

Los representantes de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento se han reunido con los representantes de la ONCE en Huelva, encabezados por su actual director, Francisco García Soriano, para analizar las posibles mejoras que se pueden llevar a cabo para hacer de la capital onubense una ciudad más inclusiva que facilite la vida cotidiana a todos sus habitantes, independientemente de las limitaciones de movilidad o sensoriales que puedan tener.

Noelia Álvarez, viceportavoz del grupo naranja ha destacado la amplia experiencia que tiene la ONCE en este campo, donde son una referencia en el asesoramiento y en propuestas para hacer ciudades más inclusivas, y ha señalado que “todavía nos queda mucho por hacer en Huelva para poner a nuestra ciudad como referencia en toda España, que es el objetivo de Ciudadanos”.

Entre las posibles mejoras que se analizaron en la reunión, Álvarez ha apostado, junto al portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Guillermo García de Longoria, por la introducción de los denominados semáforos accesibles o inteligentes para invidentes que llevan un sistema denominado Passblue que se activa a través de Bluetooth cuando la persona ciega se aproxima al semáforo, que recibe una señal en su móvil de la distancia a la que se encuentra y si está en verde o en rojo, dando seguridad al usuario y eliminando la contaminación acústica que se producía con la continua emisión de sonidos.

Otra de las mejoras que se trataron fue la incorporación de contenedores accesibles en toda la ciudad que permitirían el correcto uso de los mismos a personas, no sólo invidentes, sino con algún tipo de movilidad reducida bien sea por la edad o por algún tipo de enfermedad. En este sentido, desde Cs se trasladó a los representantes de la ONCE la presentación en el pleno municipal de una pregunta al equipo de Gobierno para potenciar esta propuesta ya que son muchos los vecinos que se están quejando actualmente de que tienen dificultades a la hora de depositar correctamente la basura en los contenedores debido a las características de éstos y a sus impedimentos físicos ya que, en muchos casos, los orificios se encuentran a gran altura para ellos o no tienen la suficiente fuerza para activar el mecanismo.

Para la viceportavoz municipal de Cs, también sería necesaria una revisión continua por parte del Ayuntamiento de todas las barreras arquitectónicas que sigue habiendo en la ciudad para ir eliminándolas progresivamente, mejorando de esta forma la movilidad de las personas invidentes y de aquellas que tienen dificultades para desplazarse, además de arreglar todos los desperfectos en el acerado que pueden provocar caídas y que, “lamentablemente, son muchos en nuestra ciudad”.

Álvarez indicó que “todavía nos queda mucho trabajo por hacer para que Huelva sea verdaderamente una ciudad inclusiva, que vele por todas las personas que utilizan sus infraestructuras. Tenemos que tener una especial sensibilidad con aquellos que, bien por la edad o por algún tipo de discapacidad sensorial o de movilidad necesitan que adaptemos la ciudad para que puedan ser lo más independientes posible. Otras ciudades ya han empezado ese camino y, desde Ciudadanos, queremos que Huelva se convierta en un referente en España como ciudad inclusiva”.