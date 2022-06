Julio Díaz insiste en la "utilidad" del voto a Ciudadanos

El cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) por Huelva para las elecciones andaluzas del 19-J, Julio Díaz, ha defendido que “ha quedado claro que Andalucía necesita a Ciudadanos, tal como se demostró en el debate electoral” entre los candidatos a la Presidencia, por esto ha incidido en que el 19 de junio “los onubenses tienen que votar desde la ilusión, porque votar a Ciudadanos en el voto más útil, es el único que puede continuar el cambio”.

En un desayuno con los medios de comunicación, en el que ha estado acompañado por buena parte de los miembros de la candidatura del partido liberal, como la número dos, Pilar Lucio, y el cinco, Israel Medina, teniente de alcaldesa en Cartaya, Díaz ha asegurado que “no queremos que San Telmo se convierta en la casa de los líos”.

En su opinión, “ayer vimos solamente a un líder haciendo propuestas, aclarando abiertamente su política de pactos y defendiendo con solvencia la buena gestión de Ciudadanos estos cuatro años y con pasión la necesidad de que haya cuatro años más para continuar la transformación de Andalucía”.

El candidato naranja ha afirmado que “hemos hecho aquello a lo que nos comprometimos, hemos sido capaces de transformar Andalucía en una Andalucía mejor, con una fiscalidad amable para generar tejido empresarial y empleo; negociando con todo el mundo para llegar a acuerdos históricos para la equiparación salarial o reconocer la autoridad de los docentes; incrementando los recursos económicos y humanos para fortalecer la Educación pública; reduciendo las listas de espera de la Dependencia un 58%, o recuperando el Proyecto CEUS, que estaba muerto en un cajón y que ahora va a convertir a Huelva en el tercer vértice del triángulo aeronáutico”, ha repasado Díaz, entre otros logros de esta legislatura con un sello inequívoco de Ciudadanos.

El portavoz del partido liberal ha subrayado que “Ciudadanos es inflexible ante la corrupción”, por esto “hemos denunciado el caso Giahsa con toda la legitimidad, porque nuestros alcaldes y concejales son los únicos que no ha cobrado y han renunciado a los pagos para los grupos políticos con representación en la MAS y que van a cargo de la factura del agua que pagan los vecinos de 60 municipios onubenses”.

Díaz ha concluido que “el voto útil en 2018 es el más decisivo el próximo domingo 19”. Porque, ha insistido, “un voto al PSOE no va a cambiar nada, pero votar a Cs garantiza que no se van a hacer experimentos con Andalucía; un voto al PP no cambia nada, pero un voto más a Ciudadanos garantiza la continuidad de este Gobierno del cambio, de la generación de crecimiento y creación de empleo”.