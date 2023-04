Asociación Chrysallis: El camino hacia la tolerancia en Huelva

Paso a paso. La sociedad poco a poco se transforma y todos avanzamos con ella. Ese es el papel de Chrysallis, una asociación que trabaja en Huelva para dar visibilidad al colectivo trans, ofrecer acompañamiento a las familias para contar sus testimonios y nutrirse de la experiencia de las diferentes personas que forman parte de esta entidad que lucha por la igualdad en toda España.

Un grupo de familias se encontraron allá por 2013 y así nació esta unión. Padres y madres conectaron para compartir sus experiencias sobre las situaciones vividas con sus hijos trans. No había información ni colectivos que trabajaran en ello para intervenir en este proceso. En Huelva, unas 15 o 16 familias de la provincia forman parte de Chrysallis, entre ellas se ayudan y realizan un activismo diario para que la sociedad conozca la realidad que viven -incluso sufren- algunas personas hasta que exteriorizan y superan este proceso.

Las personas que no se identifican con su género viven un tránsito que, además de ser aceptado por ellos mismos, tienen que mostrarlo a su entorno. En este punto es vital el papel que desarrolla Chrysallis por todo el panorama nacional, en este caso, en la provincia onubense. El proceso no es fácil, depende del momento en el que se exteriorice la situación, la persona lo afrontará de una manera u otra, por ello aquí la labor de la asociación es fundamental ya que gracias a la experiencia de otras familias ayudan en el proceso a otras que lo están comenzando. María Reina de Chrysallis Huelva cuenta que "no existente referentes" para las personas trans por lo que tienen que enfrentarse a una realidad que depende del momento en el que muestren al mundo su identidad de género. Una realidad complicada en muchos casos.

La visibilidad y el acompañamiento son fundamentales para las personas trans. La colaboración entre ellos para conocer sus diferentes experiencias y ayudar a facilitar el proceso es fundamental. Razón por la que la entidad realiza charlas en centros educativos y sanitarios para que se conozca la realidad que viven estas personas de la mano de sus familiares.

En Huelva, la entidad realiza actividades para dar visibilidad al movimiento trans y al colectivo LGTBI. Pintar bancos de la capital, celebrar el día del Orgullo o plantear el parque Antonio Machado de Huelva como área de la libertad. Un grupo de acciones que se unen a la labor diaria que realizan desde Chrysallis. A todo ello, la asociación imparte charlas sobre todo en centros de educación secundaria además de participar en un consejo permanente del colectivo LGTBI, a través de la Concejalía de Política Social con exposiciones el Día del Orgullo, una película para el Festival de Huelva junto con unas jornadas con Servicios Sociales para conocer más sobre las personas trans.

El fin de esta asociación es dar a conocer la realidad que viven las personas trans que, en ocaiones se sienten "muy marginadas" e incluso sienten el rechazo del entorno no encontrando así las mismas oportunidades que las personas CIS. Así se denominan a los individuos que sí se indientifican con el género que se les designa antes de nacer.

Un camino al que todavía le queda mucho trayecto por recorrer en el cada día se da un paso más hacia la tolerancia y la igualdad. Desde Chrysallis confían en que los centros educativos se sumen al reto de trabajar con personas trans para seguir creciendo y educar en un entorno igualitario.