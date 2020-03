China y Ayamonte, unidos en la ayuda contra el coronavirus a través de un equipo de baloncesto

El lazo de unión un madrileño, Sergio Sánchez, actualmente vecino del municipio onubense de Ayamonte pero que trabajó durante cinco años en el equipo de baloncesto chino Liaoning Flying Leopards, que milita en la CBA (primera división china) donde fue preparador físico entre los años 2014 y 2019.

Y es que en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, dicho equipo asiático ha tenido estos días un bonito gesto con el preparador físico español, que recibió recientemente vía email una emotiva carta que se iniciaba señalando que “después de enterarnos de que usted y su país también tienen la epidemia, el equipo de Liaoning está muy preocupado” a lo que añade que “tras la mejora gradual de la situación epidémica en China, tenemos suficientes suministros de antivirus aquí".

"Por eso, el club te enviará algunas máscaras para resolver la necesidad urgente en España”.Sergio Sánchez no dudó en mostrar su alegría en un tuit donde precisó: “emocionado al recibir la carta de Liaoning, que se pone en contacto conmigo para enviarnos todo su apoyo en esta lucha, y además mascarillas que, por supuesto, podré a disposición del Ayuntamiento de Ayamonte y su centro de salud. ¡Gracias!”. El mensaje del Liaoning proseguía indicándole a su expreparador físico que “siempre hemos apreciado sus esfuerzos en los años que estuviste en nuestro club".

"Recuerda que todo es difícil al principio, pero siempre termina bien. Estamos ansiosos por salir adelante, nuestro equipo sigue siendo fuerte y valiente, ¡sigan avanzando!”. Por su parte Sergio Sánchez ha precisado que “pese a no haber vuelto a China tras cinco años maravillosos en el Liaoning, he seguido en contacto con ellos habitualmente, el cariño mutuo no se pierde pese a la distancia”, a lo que ha añadido que “es un equipo que tiene especial cariño al pueblo español, vinimos a hacer la pretemporada 2018 a Madrid, donde también enviamos a recuperar a uno de nuestros mejores jugadores que cayó lesionado de gravedad.

Todo ello, sumado a que hemos pasado varios españoles durante los últimos años por dicho equipo, hace que tengan un infinito cariño a nuestro país, y en especial a Madrid”. La alcaldesa de Ayamonte, Natalia Santos, mostró públicamente su agradecimiento a Sergio Sánchez por haber decidido poner a disposición tanto del Ayuntamiento como del centro de salud de la localidad el material de protección. / jordi landero