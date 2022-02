Cepsa contacta con fondos de inversión para la venta de su división química

Los primeros rumores saltaron el pasado mes de noviembre y ahora parece haber dado un paso más hacia su confirmación. Según varios medios económicos de Madrid, Cepsa ha puesto en venta su división química que tiene instalaciones en la localidad de Palos donde trabajan más de dos centenares de trabajadores en unas instalaciones que comenzaron a funcionar en el año 1976. La Química cuenta con plantas en la localidad de Puente Mayorga así como en Brasil, Canadá y China. La operación, según confirman dichos medios, estaría en el entorno de los 3.500 o 4.000 millones de euros.

De momento, el ambiente en la planta onubense es de absoluta tranquilidad en espera de acontecimientos. No en vano se vivieron momentos similares cuando se produjo el cambio en la propiedad de la empresa, para dar entrada a Mubadala Investment Company, un fondo soberano de inversión de Catar.

Según cita El Periódico de España, la entidad financiera Citi comenzó a hacer circular documentos con información preliminar sobre esta división de la energética y se han firmado los primeros contratos de confidencialidad. con fondos de inversión entre los que se encuentran Apollo, Blackstone, CVC, KKR o Advent. Las mismas fuentes indican que todo apunta a que será una de las grandes subastas competitivas del mundo energético para este año.

El negocio químico es rentable para la compañía energética. De hecho la Química se ha convertido en el segundo productor mundial en productos como el fenol y la acetona, básicos para componentes plásticos de las industria del automóvil, cosméticos, detergentes y básicos para la cadena de fabricación de varios productos básicos. Según los últimos resultados hechos públicos por la energética cerrados en el tercer trimestre del año pasado (el balance anual todavía no está cerrado definitivamente) confirman que el resultado bruto de explotación de la división química arrojó un beneficio antes de impuestos de 355 millones de euros, es decir un incremento del 39% respecto al mismo periodo del año anterior.

Tampoco las mismas fuentes descartan la entrada de alguna empresa del sector energético y se apunta directamente al grupo británico Ineos, que adquirió el negocio petroquimico de BP a mediados del año pasado por algo más de 4.400 millones de euros, una cantidad similar a la que se maneja en la actualidad.

Detrás de esta operación se encuentra el cambio en la estrategia de la empresa que afectará de una manera más directa al negocio del refino. En medio de la descarbonización energética que se vive en todo el mundo, Cepsa precisa adaptar sus procesos a los nuevos combustibles de origen no fósiles y que no tengan huella de carbono. Entre ellos sobresale el del hidrógeno verde, donde han comenzado a tomar posiciones las principales empresas energéticas de todo el mundo, con proyectos asociados a energías renovables. Repsol, Iberdrola, Enagás y Naturgy han comenzado a avanzar en un terreno en el que Cepsa todavía no se ha posicionado.

Las instalaciones que posee en Huelva, su cercanía con el Puerto y la facilidad de acceso a renovables, así como sus propios consumos hace que la provincia ocupe uno de los lugares estratégicos en los futuros planes de la compañía. Además está sobre la mesa la oportunidad de que la refinería La Rábida se convierta en un punto estratégico para el suministro de combustibles de aquellas economías que todavía no han dado el paso hacia su descarbonización, como pueda ser el continente africano.

Todavía se espera la presentación del Plan estratégico, el documento que contendrá las líneas generales de Cepsa para los próximos años en este entorno de cambio de modelo energético global. El retraso en su presentación se ha debido al cambio de consejero delegado, cargo que ahora ocupa el holandés Maarten Wetselaar desde el primer día de este año. La venta de la química estaría en la línea de ganar liquidez para poder acometer los nuevos proyectos de energías alternativas.