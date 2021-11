El Centro de Transfusión de Huelva pide donantes ante la "escasez" de reservas de sangre

Huelva necesita de donantes. Actualmente, la provincia no cubre por sí misma las 80 extracciones de sangre diarias que requiere para poder atender las demandas de todos los hospitales onubenses y desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva hacen un llamamiento para que la población acuda al propio centro que, ubicado en el hospital Juan Ramón Jiménez, abre sus puertas de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 21:00 los días laborables y de 10:00 a 13:00 los sábados.

La media anual de reservas de sangre en Huelva es de 72 bolsas diarias, una cifra todavía lejana a las 80 extracciones que se necesitan al día. De hecho, tal y como asegura a esta redacción la coordinadora de Donación del Centro de Transfusión de Huelva, Sonsoles Gómez, octubre ha sido un mes "en el que hemos percibido una afluencia muy reducida" con una media de 68 bolsas diarias. De ahí, "que hayamos reforzado las campañas de promoción y las convocatorias de colectas" con el objetivo final de "convertir la donación en un hábito, de manera que los onubenses donen periódicamente y no tengamos que recurrir a tales llamamientos", añade Gómez.

En este punto, conviene recordar que los hombres de entre 18 y 65 años pueden donar cuatro veces al año con dos meses de distancia entre una donación y otra, mientras que las mujeres de esta misma franja de edad pueden hacerlo tres veces en el año y con una separación también de dos meses. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

Debido a unas reservas "que a día de hoy escasean", la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de la Consejería de Salud y Familias ha intensificado este mes las colectas de sangre en el conjunto de la provincia. En este sentido, destaca el regreso de las mismas a la Universidad de Huelva dos años después, dado que la pandemia imposibilitó la puesta en marcha de las citadas colectas en los campus universitarios.

Las colectas de sangre continuarán el itinerario de noviembre en Moguer, que acoge dos jornadas en los centros de salud los días lunes y martes de 17:00 a 21:00, para continuar el miércoles en el Hogar del Pensionista de Puebla de Guzmán de 17:00 a 21:00 y el jueves en el centro de salud de Villablanca de 17:00 a 21:00 y en el Campus de la Merced de la Universidad de Huelva de 10:00 a 14:00. La semana finalizará con una colecta en Trigueros el viernes de 17:00 a 21:00.

La próxima semana comenzará con una colecta de sangre el lunes en Hinojos de 17:00 a 21:00 para seguir el martes en el aulario Galileo Galilei de la Universidad de Huelva en horario de mañana y en el consultorio de Higuera de la Sierra en horario de tarde. El miércoles tendrá lugar en el centro de salud de Aljaraque, el jueves en el de Escacena y el viernes en el centro de mayores Santa Ana de Gibraleón, en cuyos espacios se desarrollará en horario de 17:00 a 21:00.

El lunes 22 la Universidad de Huelva volverá a ser protagonista de una colecta de sangre, nuevamente celebrada en el aulario Galileo Galilei de 10:00 a 14:00, al tiempo que de 17:00 a 21:00 acogerá otra la antigua biblioteca de Alosno.

Los días martes, miércoles y jueves de esa semana volverán a celebrarse colectas de sangre en el Hogar del Pensionista de Aracena de 17:30 a 21:30 con ánimo de intensificar la donación de sangre en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

El mes finalizará con sendas colectas en los centros de salud de San Juan del Puerto (viernes 26 de 17:00 a 21:00) y Cumbres Mayores (lunes 29 de 17:30 a 21:30) y en el centro de servicios sociales el martes 30 de 17:00 a 21:00.

Con la campaña de promoción y convocatorias, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva tiene un doble objetivo. El primero de ellos es el relativo a potenciar las donaciones en el propio centro, pues, según datos del mismo, de las 15.160 bolsas de sangre extraídas a fecha de 31 de octubre, solo 2.723 se han recogido allí, una cifra que contrasta con las 12.437 extraídas en las unidades móviles que recorren la provincia durante todo el año.

De otro lado, el Centro de Transfusión pide a la población y, especialmente, a los más jóvenes, que sean promotores de la donación de sangre a través de sus redes sociales. "Necesitamos sumar a más población y tenemos que difundir que es un acto muy sencillo de 15 minutos con el que ayudas a tres personas y salvas vidas", insiste Sonsoles Gómez.

En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos, fundamentalmente de los grupos negativos, como el O negativo que es el grupo universal y puede recibirlo cualquier paciente en una situación de emergencia, y el A negativo. También hay que aclarar que las necesidades diarias de donaciones varían según la provincia y se estiman en función de la demanda que se prevé para un periodo de entre cinco y siete días. Toda la red funciona como un único centro, ya que la coordinación existente y los niveles de suficiencia alcanzados permiten que los componentes sanguíneos estén allí donde las necesidades los requieran.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.

La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS), -www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud-, accediendo al apartado específico denominado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles Dona Sangre Andalucía y la nueva APP Salud Andalucía, donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con Salud. Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del centro (@DonantesHuelva).