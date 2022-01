Centenario del gran homenaje a Mackay y Macdonald

El médico Pedro Seras en carta pública en el periódico La Provincia el 7 de diciembre de 1921 dirigida a John Macdonald Mackay, muestra su satisfacción por el homenaje que le han tributado los cirujanos franceses, al nombrarle miembro corresponsal de la Sociedad de Cirujanos de París, un honor dice compartido por todos los cirujanos onubenses por tan interesante labor desarrollada en Huelva. Así que propone un homenaje de sus compañeros de Huelva y provincia.

Son numerosas las adhesiones que se reciben, de todos los colegas, incluso de fuera de Huelva.

Se prepara un banquete homenaje a celebrar el día 27 de diciembre en el Hotel Internacional.

Pedro Seras destacó que no solo se habían unidos al homenaje la clase médica, sino las personalidades de la ciudad, que les acompañaban en el acto.

El doctor Macdonald en su intervención dijo recibir este reconocimiento como homenaje no solo a él sino a todo el cuerpo médico español; al mismo tiempo que reconoce la labor de distinguidos médicos onubenses como Seras, Vázquez Pérez y Figueroa y tanto otros.

Puso de relieve que en Huelva no sentía nostalgia de su país porque se sentía un onubense más. Un homenaje que dice le servirá de estímulo para sus trabajos futuros.

Intervino también el doctor William Alexander Mackay quien se siente satisfecho de su sobrino, destacó y agradeció la buena acogida que siempre tuvieron, la de su clínica en la que aprendieron otros muchos cirujanos y la magnífica acogida en un país que no le resultó extraño.

El homenaje de la sociedad onubense desemboca en la petición de una calle para los doctores. Pedro Garrido Perelló presenta la moción el 30 de diciembre, que también pide en su artículo en La Provincia el doctor Onuba (seudónimo del médico José Pablo Vázquez Pérez, presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva). La Provincia le pregunta a Mackay sobre el homenaje y este dice que las calles se les dedica a los muertos y él está todavía muy vivo. Sin embargo los organizadores consideran que es una respuesta de su modestia y que seguirán adelante con el homenaje.

En la moción de Garrido Perelló se destaca que era el momento, con el reconocimiento de la sociedad de cirujanos de París para, hacer el homenaje que merecen los doctores Mackay y Macdonald, para ello solicita se les rotule con su nombre la calle Montrocal.

Es más, quieren que se haga efectiva la entrega del acuerdo municipal de 1913 por el que se nombra hijos adoptivos a ambos ilustres doctores en un homenaje público en el que participe toda Huelva, en una suscripción popular, con cantidades desde los diez céntimos para que se puedan sumar todos los onubenses y no fuese una limitación la aportación económica, dado el entusiasmo que siempre tuvieron los doctores por atender a la gente necesitada de manera gratuita. El alcalde, Antonio Mora Claros, dijo que tenía previsto hablar de este asunto pero con gusto se sumaba a las palabras de Garrido Perelló. Así que el acuerdo se toma por unanimidad.

Huelva rinde homenaje popular el 7 de julio de 1923 con la rotulación de la calle con sus nombres. La Provincia destaca que los doctores Mackay y Macdonald son “dos extranjeros que han adquirido entre nosotros carta de naturaleza, hasta tal punto que comparten desde mucho tiempo, las penas y alegrías del cotidiano vivir, con los hijos de esta noble tierra hospitalaria”.

Elogia su labor médica y dice de su clínica que es templo de la medicina del momento por el que Huelva es conocida en el exterior. Destaca que no hay “huelvano que no sienta cariño” por ellos.

Se suman al homenaje la Diputación de Huelva y el Recreativo, sí como el cónsul inglés.

En la víspera se celebró una velada festiva en honor a los doctores en la plaza de acceso a la calle. Todo era animación.

La jornada del homenajea constituyó un acontecimiento al que acudieron todas las instituciones y representantes locales.

Mackay señaló en su discurso que la cirugía de hoy no es solo la obra de un hombre, sino de un equipo y agradeció la labor de todos en la clínica.

Macdonald dijo que este homenaje al abrir el corazón de los onubenses “nos arraigáis más que nunca en este hermoso país, haciendo de él nuestra segunda patria, tan amada y tan nuestra como propia”.

Concluyó diciendo: “Y esto, señores, me obliga a aseguraros que en lo sucesivo he de acrecentar mi diaria labor poniendo todo el modesto caudal de mi ciencia con todo el al amor de mi corazón y todo el esfuerzo de mi inteligencia al servicio de este noble pueblo para hacerme así menos indigno de la alta distinción con que vosotros, sus esclarecidos representantes, me habéis tan inmerecidamente honrado”.