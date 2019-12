La Cátedra Fundación Atlantic Copper de la UNIA concederá becas en másteres y doctorados

La Cátedra Fundación Atlantic Copper de la Universidad Internacional de Andalucía ha convocado la concesión de las becas fundacionales destinadas a cursar estudios universitarios en las diferentes titulaciones oficiales que se imparten en la sede de La Rábida de la UNIA. Las solicitudes para acceder a las becas podrán presentarse hasta el 27 de enero de 2020 y el número y el importe de las mismas estará fijado anualmente por el Consejo de la Cátedra.

Podrán ser beneficiarios las personas que cumplan los requisitos pertinentes, entre los que se encuentran tener la nacionalidad española, tener la residencia en Huelva y proceder de un entorno familiar y/o socio-económico no muy favorable que, de no contar con ayuda pública o privada, le haga difícil poder cursar estudios universitarios, o que dicho entorno socio-económico le resulte insuficiente para afrontar la iniciativa académica de que se trate. En cuanto a los requisitos académicos, para los estudios de Máster deberán ser admitidos y matricularse de un mínimo de 60 créditos o del número máximo que permita la normativa propia de la UNIA.

Para los estudios de Máster es necesario tener una nota media mínima en el curso anterior o en los estudios de grado de 7,5. En general, también podrán serán beneficiarios de las becas aquellos alumnos que, reuniendo las condiciones de mérito y circunstancias familiares y/o socioeconómicas no muy favorables, no puedan acceder, por cualquier causa, a las becas convocadas por administraciones o entidades públicas, o que no puedan cumplir estrictamente, por causas que la Comisión de Otorgamiento entienda justificadas, los requisitos económicos y/o académicos formales establecidos

Los beneficiarios de la Fundación Atlantic Copper obtendrán una beca general consistente en una ayuda económica para sufragar, total o parcialmente, el importe del precio público oficial que se fije en cada curso para los servicios académicos y/u otros gastos derivados de sus estudios en la UNIA, tales como material académico, desplazamiento o residencia.