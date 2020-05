La Plataforma Parque Moret califica el fallo del caso de la Casa Duclós de “inadmisible y escandaloso”

La Plataforma Parque Moret califica de “inadmisible y escandaloso” el fallo del juez en el caso del derribo de la Casa Duclós. El portavoz del colectivo ciudadano, Pepe Brejano, subrayó que ha sido una sentencia “totalmente inesperada y cuestionable”.

Según Brejano, “nada más que hay que leer el fallo y cómo está argumentado para ver que es escandaloso”. Recordó que hace más de quince años la Plataforma ya mantenía “frecuentes conversaciones” con el entonces gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, José Zamorano, sobre la Casa Duclós, “porque estaba dentro de los límites del Parque Moret”, para incorporarla al Pulmón Verde como Centro de Interpretación Arqueológica.

Apuntó que “Zamorano nos transmitió que la casa estaba habitada por la familia Duclós, que había una señora mayor y que era mejor esperar”. Brejano señaló que “la familia se ha aprovechado de eso”, a lo que añadió que “la señora mayor murió hace años”.

Al portavoz de la Plataforma Parque Moret le sorprende “que no se pagaran impuestos por esa casa, que esa finca no estaba registrada en el Registro de la Propiedad”, lo que le lleva a pensar que “fue una autoconstrucción y la ha habitado la familia sin pagar un euro al Ayuntamiento, sin pagar el impuesto que pagan los ciudadanos, el IBI, ¿eso no tiene multa?”.

Por otra parte, no cree Brejano que la expropietaria del inmueble “carezca de conocimientos jurídicos, eso no se lo traga nadie después de llevar nosotros más de quince años luchando por el tema”.

Explicó que “menos mal que este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva presionó para que se hicieran todas las gestiones para que la familia abandonara la casa, las propietarias sabían perfectamente que esa casa estaba destinada a ser el Centro de Interpretación Arqueológica”.

La Plataforma Parque Moret pide una reunión de la Comisión de Planificación y Seguimiento del Pulmón Verde para ver qué se hace. Confía en que el Ayuntamiento de Huelva “no se va a quedar de brazos cruzados y va a presentar inmediatamente un recurso ante este fallo, que es inadmisible”.