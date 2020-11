La Casa Colón acoge una colecta de sangre este martes y miércoles para garantizar la demanda de los hospitales

La Casa Colón de Huelva va a acoger este martes día 1 y este miércoles día 2 una colecta de sangre enmarcada en la campaña previa a la Navidad que organiza el Centro de Transfusión Sanguínea de Huelva para garantizar las reservas sanguíneas en los hospitales onubenses, donde las necesidades de sangre están aumentando cada día.

De esta forma, la finalidad de esta iniciativa es poder dar respuesta a las necesidades de componentes sanguíneos de los centros hospitalarios de la provincia durante las próximas semanas y en el periodo vacacional, fechas en las que suele producirse un descenso en el número de donaciones, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

Para ello, en el Salón de Chimeneas de este espacio municipal se va a habilitar un espacio seguro donde un equipo de profesionales sanitarios atenderá a los donantes en horario de 16,00 a 21,00 horas, adoptando para ello todas las medidas de prevención necesarias frente al Covid-19, de cara a garantizar la total seguridad de los asistentes.

En la Casa Colón permanecerán instalados diferentes puestos para la donación simultánea, con el objetivo de que los ciudadanos interesados en apoyar esta iniciativa, que resulta en estos momentos indispensable para la atención sanitaria, puedan hacerlo con la debida distancia de seguridad y evitando la formación de colas.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Huelva se espera contar una vez más con la colaboración ciudadana, ya que el gesto solidario de los onubenses puede ser muy importante para que los hospitales puedan seguir manteniendo su actividad asistencial con plenas garantías.

En este sentido, hay que recordar que la donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud, siendo los requisitos tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

Finalmente, cabe señalar que aquellos onubenses que no puedan acudir a esta colecta programada en la Casa Colón, también la oportunidad de dirigirse directamente al Centro de Transfusión Sanguínea, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez.