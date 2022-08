Gracias Huelva, gracias a los onubenses

Señor Director: El pasado 11 de agosto de 2022 fui nombrada Directora General de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Con este nombramiento pongo fin a mi etapa como concejal del ayuntamiento de Huelva, al frente del Grupo Municipal del PP. Quiero con estas líneas dar las gracias a todos los onubenses, especialmente a aquellos que ayudan de manera desinteresada a reducir la desigualdad en Huelva. Hoy me reafirmo en que lo mejor de Huelva está en su gente, en los colectivos, asociaciones, hermandades, fundaciones y grupos sociales.

Dije en el pleno de investidura que “lo importante no es llegar sino el camino”. Mi camino no ha sido fácil, pero puedo deciros que lo he disfrutado. Me ha tocado una tarea ingrata e intensa, al frente del PP para reconstruir una alternativa fiable al gobierno del alcalde Cruz. Antes de las elecciones municipales, mi partido era tercera fuerza política en la capital en las andaluzas de 2018 y cuarta en las generales de abril de 2019. Aunque en las municipales pudimos recuperar el segundo puesto, los resultados fueron malos sin excusas ni paliativos. Desde ese difícil punto de partida, con la unión inquebrantable entre los concejales del grupo municipal, con capacidad de trabajo, ahora tras las últimas elecciones andaluzas, somos la primera fuerza política doblando en votos a los socialistas. Hoy el PP es la única alternativa posible al gobierno local en Huelva capital. Mi gratitud al presidente del PP en Huelva Manuel Andrés González, a la secretaria general Loles López, a mi amiga la ministra de Huelva Fátima Báñez, al alcalde Pedro Rodríguez y a Enrique Pérez, a Pilar Miranda y al grupo municipal (Jaime, Paco, Javier y Alfonso) así como a los militantes, simpatizantes y miembros de mi candidatura.

De la vida municipal me llevo el contacto con los onubenses, sus anhelos, preocupaciones, y el recuerdo de haberles servido en los años más difíciles de este siglo, marcados por la pandemia Covid-19. Espero haber estado a la altura de lo que se esperaba de mí. Me satisface haber hecho una oposición constructiva, con propuestas pegadas al terreno, y cerca de la gente ante la dificultad de la pandemia en la que los onubenses necesitaban sentir cerca a sus representantes municipales.

Cambio el destino laboral hacia una tarea apasionante y que marca mi trayectoria profesional como la creación de empleo, la formación continua y el emprendimiento en Andalucía, gracias a la confianza del Presidente Juanma Moreno. Pero no cambio ni de ciudad ni mis sentimientos hacia Huelva y los onubenses.

Reitero las gracias. Al alcalde y a todos los concejales del ayuntamiento de Huelva. Igualmente, quiero tener un recuerdo para los funcionarios y trabajadores municipales, así como a los vecinos representados en asociaciones vecinales, colectivos sociales y hermandades por demostrar en la pandemia que gracias a ellos existe una red de solidaridad que son el auténtico escudo social de la ciudad de Huelva. Y gracias a los medios de comunicación que habéis sido clave en esta pandemia y que sois más necesarios que nunca. Todos habéis sabido engrandecer a Huelva. Siempre pensando en grande.

Termino cogiendo prestadas palabras del Nobel Juan Ramón Jiménez: “Vivir no es más que venir aquí a morir, a ser lo que éramos antes de nacer, pero con aprendizaje, experiencia, conocimiento de causa y quizás voluntad”. “No dividí mi vida en días, sino mis días en vidas, cada día, cada hora, toda una vida”.

Vivamos cada hora, cada día y toda la vida con el deseo de hacer que la ciudad de Huelva sea mejor cada hora, cada día y toda la vida. Muchas gracias.