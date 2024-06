Carmen Crespo: "Los eurodiputados tenemos que acercar Bruselas al territorio porque es la mejor forma de que nos conozcan"

Huelva y Bruselas se ponen cara, pero apenas se conocen. Aunque podrían llevarse bien. La número 2 de la candidatura popular a las elecciones europeas, Carmen Crespo, quiere actuar de puente y acercar Huelva a Bruselas y Bruselas a Huelva porque, según la popular, "en Europa se está legislando de forma muy alejada del territorio". La que fuera consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural hasta hace algunas semanas mira a los comicios con la seguridad de que va a defender a su sector primario, pero también con la idea de reivindicar las infraestructuras de las que Huelva es deficitaria desde tiempos inmemoriales. Porque el progreso, dice, pasa por Bruselas.

- Todos los partidos coinciden en que Huelva se juega mucho en las elecciones europeas. En juego está, precisamente, que los onubenses no se resignen a esperar a 2050 para tener la Alta Velocidad.

- Hay un programa para conectar Europa y, en este caso, con los corredores ferroviarios. Cuando el Partido Socialista dice que hemos votado en contra de los corredores ferroviarios, mejor que se lo hagan ver porque votamos en contra al no aparecer la conexión Faro-Huelva-Sevilla. No podemos votar a favor de unos corredores ferroviarios que dejan fuera a parte del territorio andaluz y, por ello, vamos a seguir reivindicando esta conexión ferroviaria absolutamente necesaria, no solo para Huelva, sino para toda la zona atlántica.

Yo soy de una tierra -Almería- que tampoco está conectada al nivel que el resto de España y conozco perfectamente el sentimiento de la gente. Ahora que está viniendo mucha inversión extranjera -es el caso del hidrógeno verde, por ejemplo- es fundamental el impulso del Gobierno de España y de la Unión Europea, porque desde la Junta de Andalucía lo hay.

- Usted conoce el campo onubense de su etapa como consejera. Es uno de los sectores que más preocupado está.

- Tenemos un sector agrario muy importante para la provincia y para Andalucía -es casi un 12% de su PIB- y, por tanto, es un sector al que, lejos de intentar desampararlo, hay que amparar, para que siga creciendo y creando empleo. En este caso, en el sector agrario se necesita que estén fuertes las organizaciones de productores de frutas y hortalizas -en esta provincia han ido creciendo, tenemos más de 30- porque eso significa que van a tener unos recursos económicos, de forma unida, para poder innovar e, incluso, como reserva de crisis; y queremos que, además, tengan una política agraria más simplificada, especialmente en Europa, y que tengamos la oportunidad de llegar a más mercados.

- Y, ¿cómo llegamos a más mercados?

- Nosotros vamos a defender las cláusulas espejo en los acuerdos con otros países, es decir, que cuando hay una organización comercial desde otros países -a los que entendemos porque somos exportadores natos-, existan estas cláusulas que vienen a permitir un respeto a nuestras producciones, respeto fundamental para estos productos porque no están haciendo competencia desleal si esto se produce. Nosotros, como Partido Popular, vamos a pedir que existan estas cláusulas.

Por otro lado, queremos frenar las campañas de desprestigio de la fresa que se lanzan desde Europa porque nada tienen que ver con la realidad. Tenemos que poner en valor que tienen 20 veces menos de huella hídrica y que hay un regadío sostenible.

- Si hay algo fundamental para los agricultores onubenses es el agua, ¿qué propone en esta materia?

- Demandamos el agua para nuestra tierra. Hay una posición legislativa muy clara con la Ley del Trasvase, que aquí solo la cumple la Junta de Andalucía, y ahora lo que queremos es que se cumpla por parte del Gobierno de España, que prácticamente no ha empezado el desdoble del Túnel de San Silvestre. Los sectores de Huelva me han pedido que utilicemos la Comisión de Peticiones para pedirle a Europa que intervenga para que el Gobierno cumpla con la Ley del Trasvase y con el agua, vital para el presente y el futuro de Huelva. Al mismo tiempo, pedir también al Gobierno que cumpla ese compromiso de resolver la situación de los bombeos del Bocachanza y asegurar los 75 hectómetros cúbicos procedentes del Guadiana, pero no sabemos qué conversaciones tiene con Portugal.

- Otro tema que le preocupa a nuestro campo tiene que ver con los fitosanitarios.

- Hay un reglamento de fitosanitarios en Europa que plantea acabar con el 50% en 2030 y el Partido Popular votó en contra porque no hay alternativa y lo que tenemos que hacer es impulsar una fórmula que permita ayudar a los sectores agrarios en investigación para, precisamente, buscar estas alternativas a lo que piden. Sin investigación es muy difícil que encontremos solución a lo que proponen.

Mi labor tiene que ser explicar en Europa qué somos, cómo somos y qué necesidades tenemos en nuestro campo. Tenemos mucho por hacer, sobre todo, acercar la Unión Europea a Huelva y Huelva a la Unión Europea porque allí tenemos que estar para ver qué hacen y que no tomen decisiones sin nosotros. En este sentido, tenemos que hacer el sector atractivo para los jóvenes, pedir el compromiso de España y de Europa con las políticas hídricas y compensar la subida de costes tan elevada que hace que la rentabilidad sea un problema en nuestro sector primario.

- El sector pesquero onubense tampoco goza de buena imagen en Europa, ¿qué hará para borrar esa imagen equivocada?

- Los europeos tienen que saber que la política de proximidad agraria y pesquera viene del Sur. Los que estamos alimentando a los europeos somos nosotros y, además, lo hacemos con una política agraria sostenible, con alimentos de calidad y con buenas contrataciones. Hay que poner de manifiesto el principio de preferencia comunitaria, que no quiere decir que no haya acuerdo con terceros países, pero tiene que ser sin competencia desleal.

Tenemos un problema gravísimo con el arrastre. Hay un plan establecido para su desaparición en el futuro y es algo que no nos podemos permitir porque sino tendremos las lonjas vacías y no habrá un turismo gastronómico. Además, este plan está basado en una cuestión que no es cierta, la que dice que los caladeros están peor y que el sistema de arrastre está esquilmando los recursos marinos. No es así. Hay una Comisaría de Medio Ambiente y Pesca, pero la pesca ha importado poco y yo quiero ser una eurodiputada que lo defienda. La pesca es un sector muy vulnerable y no tiene que estar siempre con la espada de Damocles de Europa. Creo que en Europa se está legislando de forma muy alejada del territorio y creo que lo que tenemos que hacer los eurodiputados es acercar el territorio a Bruselas y viceversa, pues es la mejor forma de que conozcan la realidad porque, a veces, hablan de aquí con desconocimientos importantes.

- No podemos terminar sin tocar a Doñana y la importancia de preservar el Parque Nacional.

- Tenemos un Parque Nacional maravilloso, del que nos sentimos orgullosos y al que me dediqué, como consejera, cuando lo restauramos tras el incendio de Las Peñuelas. Tenemos que seguir preservándolo y, por ello, tenemos que regenerar la forma de consumir el agua en el equilibrio, teniendo embalsamientos como la Presa de Alcolea. Hay que demostrar al mundo que aquí lo hacemos bien y que, de este modo, se hable de Doñana en positivo. Hay que preservarlo porque es compatible con el sector agrario, con el pesquero y con el marisqueo.