Crespo pide "disculpas" por decir que la zona afectada por el incendio "tiene poco valor ecológico"

La consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha querido "pedir disculpas" por sus comentarios en el día de ayer acerca de que "la zona afectada por el incendio de Almonaster era de poco valor ecológico". En este contexto, ha explicado que "lo que quería decir es que el fuego no había entrado en parque, lo cual no significa que no tenga un valor incalculable y, además, importantisimo para Andalucía y España".

Carmen Crespo ha insistido en que "no quería menospreciar ni mucho menos una zona rural importantísima", al tiempo que ha reiterado que "si alguien ha sentido con esas palabras algún menosprecio a la zona, no ha sido así bajo ningún concepto".

En estos momentos el perímetro del incendio rebasa las 10.000 hectáreas y en las últimas horas se ha procedido al desalojo de Los Pinos y Puerto Blanco, en Valverde del Camino.