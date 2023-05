El Carmen: un paraje natural entre el Conquero y la Ría y un ejemplo de interculturalidad para Huelva

En un enclave natural privilegiado, bajo las laderas del Conquero y frente al Caño de Retamar que conduce a la Ría de Huelva, la barriada de El Carmen es un manantial que rebosa vida y actividad, comercio local y niños jugando en las calles. Un barrio que continúa siendo eminentemente obrero, como lo era en sus comienzos, y que ha tenido que pelear cada una de las mejoras de las que hoy hace gala.

"En muchas ocasiones tuvo que construirlas con sus propias manos", explica José Fernández, que vio como su padre construía la que hoy es su vivienda con sus propias manos. "Mi padre era albañil, como lo soy yo ahora, y esa casa de allí que es ahora mi casa la compró para mi madre y mis hermanos con tan mala fortuna que nos la dieron sin terminar y entre el y los vecinos tuvieron que remangarse"

Ciertamente, la historia de la urbanización del barrio no fue fácil, muchas de las primeras promociones de viviendas, encargadas a la constructora VOSA, se entregaron de forma rápida y con muchos desperfectos que los propios vecinos se vieron obligados a subsanar. "Eso dice mucho del carácter de la gente del barrio, nunca nos venimos abajo por malas que vengan las cosas", asegura Carmen M, vecina del barrio desde hace más de cinco décadas.

CEIP Príncipe de España, la integración como modelo educativo

Tal vez parte de ese carácter luchador es gracias a las enseñanzas recogidas y cosechadas del Colegio público Príncipe de España, una seña de identidad y un referente en materia de educación en diversidad e integración para sus vecinos y vecinas.

El centro educativo abrió sus puertas un 6 de octubre de 1971 para albergar a sus primeras promociones. Desde entonces, niños y niñas de la barriada recuerdan con cariño sus primeros años escolares, sus pasillos y las maravillosas tardes de juegos en el recreo.

Hoy el centro es un ejemplo de integración plena contando en sus aulas entre otras muchas herramientas con el servicio ATAL de integración e inmersión lingüística y cultural para niños y niñas migrantes que no conocen o tienen dificultades con el idioma. No en vano, casi siete de cada diez alumnos del centro son de origen extranjero y étnias diversas.

"Para muchas familias este servicio es la única garantía que tienen de que sus hijos tengan algún futuro", asegura Cristina, vecina y madre de dos alumnos del centro. "Estamos muy contentos de que nuestros hijos conozcan esa realidad tan pequeños y convivan con ella, que sepan que no todas las personas tienen la suerte de nacer con todas las necesidades cubiertas".

Antonio López, electricista de profesión, fue alumno de estas primeras promociones y hoy es abuelo de una alumna del centro. Sobre sus primeros años en el colegio no tiene sino buenos recuerdos: "Nos lo pasábamos muy bien, fueron años en los que no teníamos ninguna preocupación, salíamos del colegio y nos íbamos al descampado a jugar hasta la hora de la cena". El terraplén al que se refiere es hoy un espléndido parque infantil de la calle Tres Carabelas donde los más pequeños del barrio disfrutan cada tarde hasta que se pone el sol. "Hoy vamos allí con mi nieta y espero que ella lleve allí a sus hijos también algún día. "Este barrio tiene muchas carencias pero todavía disfrutamos de el como lo hacíamos hace años y eso no pueden decirlo todos los barrios"

Viviendas asequibles y calidad de vida

Además del parque infantil, hoy la barriada de El Carmen cuenta con numerosos servicios públicos, nuevas pistas deportivas, paseos renovados, espacios de ocio para todas las edades y, en general, un desarrollo urbanístico que explotó tras la implementación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) del Ayuntamiento de Huelva.

"El barrio ha dado un cambio real en pocos años. De lo que éramos hace apenas una década a lo que somos ahora hay un mundo", explica Juan Bernal, vecino de la avenida del Ancla. Previo al estallido de la covid-19, el barrio había recuperado espacios degradados para utilización como aparcamientos, se había construido un área de esparcimiento canino y se había puesto en marcha la mejora del alumbrado, con un sistema más eficiente y sostenible. Además, se habían llevado a cabo importantes labores de estabilización de las laderas del Conquero.

Todo este salto de calidad no ha mermado ni un ápice, como sucede en otros barrios y municipios, el precio de las viviendas. "Es un barrio donde todavía pueden instalarse familias con pocos recursos, aquí todo el mundo es bienvenido", explica José Luis, dueño de un comercio de la zona. Esta no es una apreciación particular, ciertamente, el barrio de El Carmen sigue siendo uno de los espacios donde la vivienda tiene el precio más asequible, no solo de toda Huelva, sino de buena parte de Andalucía y por supuesto del resto del Estado. "Ahora contamos con espacios nuevos, con familias de todas partes del mundo y eso nos hace más ricos en todos los sentidos, no entiendo cómo puede haber personas y partidos que no vean esto como lo que es, una riqueza, y no como un problema".