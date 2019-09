Carmelo Romero: "A Pedro Sánchez solo le interesa Huelva para venir de vacaciones a Doñana"

El senador por el PP, Carmelo Romero, ha atacado hoy con dureza al presidente en funciones Pedro Sánchez. El alcalde de Palos de la Frontera acusa al dirigente del PSOE de "acordarse solo de Huelva para venir de vacaciones a Doñana". El dirigente popular ha centrado su comparecencia en dos mensajes claro: infraestructuras y el efecto del brexit.

Romero, tras la previsible reedición de las elecciones el próximo 10 de noviembre ha alertado que "el sector de los frutos rojos, de las berries onubenses, corre mucho peligro porque este Gobierno irresponsable no ha hecho nada, no hay ninguna previsión ante la cercanía de un brexit duro, sin acuerdo con el Reino Unido del que no se ha preocupado Pedro Sánchez y eso puede afectar de forma muy negativa a las exportaciones de un sector que genera mucha riqueza en Huelva".

En cuanto a las infraestructuras ha fijado el foco sobre el proyecto del AVE. Romero ha defendido que "el PP dejó listo el estudio informativo como último paso, pero con la llegada del PSOE el proyecto se quedó en un cajón y no hemos vuelto a saber nada más de él mientras que Extremadura tiene licitados más de 600 millones de euros en este tiempo". Además, ha culpado a los socialistas de "paralizar el trasvase de agua, el desdoble del túnel de San Silvestre o obras tan necesarias como las de la presa de Alcolea".

Ha asegurado que su partido "está preparado" para acudir de nuevo a las urnas y ha reconocido que "no sabemos nada de las listas ni si hay previsión de mantenerlas (con respecto a las elecciones del pasado mes de abril)" ya que "son los órganos nacionales los que deben tomar las decisiones correspondientes".

Carmelo Romero ha subrayado que después de 142 días desde las elecciones de abril se descubre “el teatro de Sánchez que desde el principio quería repetición de elecciones”. “Ha estado más atento a las encuestas, que de buscar consensos para formar Ejecutivo, como así le encargaron los españoles en las urnas, para que este país deje de ir a la deriva” ha agregado.

El popular ha insistido que Sánchez ha demostrado que “tenía claro desde hace tiempo la repetición de nuevas elecciones generales que costará más de 170 millones de euros”. Asimismo, ha remarcado que volver a la urnas será “responsabilidad exclusiva del dirigente socialista”. “Nuevas elecciones por la irresponsabilidad de Sánchez que solo le importa su sillón en La Moncloa”, ha señalado Carmelo Romero antes de recordar que “España lleva más de un año con una inestabilidad que está echando por tierra la recuperación que logró el Gobierno de Rajoy”.