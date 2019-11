Carmelo Romero: “Ningún partido se ha portado tan bien con la provincia como el PP”

–Seis meses después, de nuevo ante las urnas.

–Aquí nos vemos gracias a que Pedro Sánchez ha querido. Espero que sea definitivo, que los resultados permitan por fin tener un gobierno estable que nos saque de este votar y votar. Lo estamos sufriendo como consecuencia de la decisión de Pedro Sánchez, que no fue capaz de asumir el mandato de los españoles que le dijeron aquí tienes nuestros votos para conformar gobierno. Su mensaje es que no vale lo que votan los ciudadanos y hay que volver a votar. Espero que los españoles le digan ‘pasamos a otro que sepa hacerlo’.

–Cuatro elecciones en cuatro años. ¿Comprende el cansancio del electorado?

–Puede haber cansancio, pero es necesario votar y cumplir con nuestra responsabilidad porque los ciudadanos deben mostrar su voluntad para que España salga adelante sin acudir a los que quieren romper el país y que tanto le gustan a Pedro Sánchez.

–Es una nueva oportunidad para algunos y una reválida para otros. ¿Cómo lo afronta Carmelo Romero?

–Lo afronto con la preocupación que generan los problemas de España. Estos dos años de Pedro Sánchez no solo no han resuelto ninguno, sino que los ha acrecentado. Veníamos de 7-8 años de buen gobierno de Rajoy y su único objetivo era coger el poder. Ha demostrado que es incapaz de gobernar y nos lleva a un precipicio en todos los aspectos. Confío en que las urnas corrijan lo que Pedro Sánchez hizo en la moción de censura con los nacionalistas y los separatistas por conseguir el poder.

–¿Qué dicen las encuestas internas del PP?

–Las encuestas internas nos dicen que vamos bien, que los ciudadanos valoran la seriedad y las propuestas del PP mientras Pedro Sánchez es sinónimo de deriva en todos los aspectos al lado de partidos separatistas y que apoyaron al terrorismo. Espero que esos resultados se afiancen la victoria del PP.

–¿Y su experiencia?

–Que como ha gobernado el PP no lo ha hecho ningún otro partido en España. Y a nivel provincial, mucho más. Ningún partido se ha portado tan bien con Huelva como el nuestro. En dos años con Pedro Sánchez no ha llegado ni un euro. Sin embargo, sí han llegado más de 600 millones de euros a Extremadura para el AVE.

–El PP perdió casi la mitad de sus votantes hace seis meses. Los 33.000 votos de VOX fueron más decisivos que el ascenso de CS para privarle de su segundo diputado y parece claro el trasvase de votos entre ambos. ¿La batalla del 10N en Huelva se va a librar en la derecha?

–El PP tiene la ventaja de ser un partido con una trayectoria de actuación política, con experiencia en el gobierno y ahora en Andalucía. Lo ha hecho bien en todas las ocasiones, por lo que lo haremos bien como sabemos sin derechas ni izquierdas, sino con decisiones por el bien de los ciudadanos.

–Los resultados del PP no fueron precisamente buenos en abril. ¿Ha sido el elemento decisivo para ser el único candidato onubense que cambia?

–El PP es un partido que toma decisiones, como todos. Los que tienen que hacerlo han considero que Carmelo vaya de cabeza de lista y acepto lo que digan los órganos de mi partido, como lo hice cuando me pidieron que fuera al Senado. También aceptaría que me dijeran que ya no debo estar en el Congreso ni en el Senado.

–¿Entiende el malestar que provocó en Juan José Cortés la decisión?

–Somos personas, con nuestras aspiraciones y sentimientos. Entiendo que uno tenga sus aspiraciones y que estas no vayan acorde a las decisiones de otros órganos.

–El resultado arrojará una lectura externa, pero también interna. La comparación entre abril y noviembre serán un examen para el candidato actual y para Juan José Cortés.

–Servirán sobre todo como examen externo, para ver si lo que hemos hecho en la oposición es agradable a los ciudadanos o si lo que ha hecho Pedro Sánchez lo es, que lo dudo porque no ha hecho nada. Durante el último año ha pisado Huelva dos veces, para pasar sus vacaciones con la familia y para pedirle a los ciudadanos el voto durante tres horas. No ha venido ni a traer inversiones ni obras que pudieran interesarnos a los onubenses. Estaría encantado que viniese a traer y no para llevarse.

–La provincia se enfrenta a varias cuestiones capitales para su futuro. ¿Qué ofrece Carmelo Romero ante el Brexit?

–Es algo fundamental para la economía de la provincia de Huelva, porque afectará al 40% de las exportaciones de frutos rojos. No sabemos nada de lo que pretende hacer el Gobierno en caso de Brexit duro. La agricultora extratemprana como los frutos rojos es clave para nuestra economía.

–Para eso también hacen falta infraestructuras, agua y otras carencias históricas.

–Eso esperaba que anunciase Pedro Sánchez el día que vino al Gran Teatro, porque a Extremadura le ha dado 600 millones para su AVE. Necesitamos un presidente que llegue y diga que va a desbloquear el trasvase de 15 hectómetros cúbicos de agua al Condado, que va a desdoblar el túnel de San Silvestre, a desbloquear el AVE, más infraestructuras para acceder a nuestras playas... Cosas que hagan progresar nuestra provincia.

–¿Y el PP hará todo eso?

–Lo hemos hecho cuando hemos gobernado y si Pablo Casado es presidente seguro que lo hará. El AVE quedó pendiente solo del paso por San Juan del Puerto. Ahora todo el expediente caducó y hay que empezar de nuevo. Llego a la conclusión de que todo se paraliza cuando gobierna el PSOE mientras se agiliza en otras provincias o regiones como Cataluña, Valencia o el País Vasco. ¿Por qué tiene que ser Huelva la última para el PSOE? ¿No será porque necesita de Podemos y Podemos no quiere nada con el trasvase, la agricultura del Condado o las infraestructuras de la provincia? Tiene que contentar a sus socios y lo paraliza todo.

–¿Qué plantea contra el paro?

–Cuando el PP ha gobernado siempre ha bajado el paro y sobre todo en los jóvenes y las mujeres. Ahora llevamos siete meses de subidas. Si manda Pedro Sánchez con Podemos, independentistas y los Bildu ese paro irá a más.

–¿Entenderían los ciudadanos volver al mismo punto a partir del 11 de noviembre?

–No, por eso les pido que concentren el voto en aquellos partidos que tienen posibilidades reales de gobernar y que lo hagan en aquellos que ya lo han hecho y lo han hecho bien como ha sido el PP.

–Después de todos los análisis que daban por muerto el bipartidismo, las encuestas hablan de una tendencia a la recuperación de los partidos tradicionales.

–Sonaba muy bonito aquello de evitar las mayorías absolutas para que todos tuviesen que dialogar. Es lo que nos ha llevado hasta aquí. La experiencia nos demuestra que ha sido malo porque ha fomentado la ingobernabilidad. Soy partidiario de que gobierne quien haya ganado las elecciones, que haya estabilidad porque eso beneficiará a todo el país, a la provincia y a los ciudadanos. No podemos ir a unas elecciones cada año. Lo estamos sufriendo en la economía y lo pagan los ciudadanos.

–Todas las encuestas coinciden en la victoria del PSOE, la subida del PP y la imposibilidad de un bloque claro. ¿Aceptaría entonces una fórmula que permitiese un gobierno del PSOE?

–Hablamos de hipótesis, no de realidades. Pienso que el PP es quien tiene más garantías de sacar a España adelante porque ha demostrado que sabe hacerlo. El PSOE solo ha generado dificultades. A los ciudadanos les pido que piensen en quien van a votar por su bien y el de sus familias.

–¿Quién será el próximo presidente?

–Será Pablo Casado por una razón sencilla: Pedro Sánchez ya ha demostrado que es incapaz de generar estabilidad y seguridad para la economía y el empleo de España.