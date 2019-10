Caraballo asegura estar "muy tranquilo" con el proceso del caso Aljaraque

Ignacio Caraballo ha roto su silencio esta mañana sobre el caso Aljaraque. El secretario general del Partido Socialista de Huelva, que hasta ahora no ha querido hablar por respeto a la Justicia, ha señalado que está "muy tranquilo" por cómo se está desarrollando todo el proceso, que se encuentra en fase de investigación, y por el futuro del mismo.

Eso sí, ha querido dejar claro que "a mí no me han grabado, que la gente se entere de una vez. La empresa que ordena la contratación de un auxiliar administrativo, ni conmigo ni con ningún miembro del PSOE, han tenido contacto". Su tranquilidad también viene porque tampoco "nadie de los que están en el caso han dicho que tienen relación conmigo. Estoy muy satisfecho". Si aun así a la jueza o al fiscal no le parece suficiente y "llega el momento que me tengo que sentar en el banquillo pues me tendré que sentar, pero mi conciencia está tranquila".

En contestación a todas las personas y formaciones políticas que piden su dimisión, Ignacio Caraballo ha explicado que la política "se está complicando cada día más porque cuando uno no tiene argumentos para hacer política, para atraer a la gente... lo que hacen es fangar el terreno. Hoy con las redes sociales esto se ha prostituido, va mucho el morbo, da igual mentir, difamar, inventar".