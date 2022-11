El año en el que Cantinflas visitó el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano sorprendió en 1985 con la presencia de un invitado muy especial: Mario Moreno Cantinflas. Acudió a la undécima edición y hoy son de esos recuerdos que engalanan la historia del certamen de Huelva.

Es, sin duda, todo un hito. Aquel momento cuando entró en la sala del Cine Emperador. Hoy el recuerdo llega motivado por el centenario de su nacimiento. La suya fue una presencia que movió a la ciudad y muy especialmente de los más pequeños. Hablaba tranquilo, con humanidad, sin prisas. Los niños le seguían muy de cerca y él, sonreía. Cantinflas entró en Huelva por la puerta de la honrada mirada de los pequeños que, embelesados, le miraban con admiración.

Se celebró, igualmente, un acto en la Casa de la Cultura en el que fue protagonista Mario Moreno Cantinflas, era el momento para hablar de cine, de ofrecer su experiencia. Le presentó el director, José Luis Ruiz, quien feliz con el invitado aseguró que con la presencia de Cantinflas en el Festival se cumplía una vieja aspiración. Desde los orígenes de la muestra iberoamericana el comité organizador ya quería que estuviera en Huelva y ofrecerle su homenaje.

Una a una el popular actor mexicano fue contestando a todas las preguntas, intentando saciar la curiosidad por conocer más cerca a un hombre de la gran pantalla que estaba a unos metros de los allí congregados. Confesó que eligió esta profesión "porque me gusta y porque veía que la gente era feliz y se reía con lo que hacía". Junto a ello la situación económica de su familia no era muy buena y, por eso, "en lugar de estudiar, me metí en la farándula".

Había que saber el por qué de Cantinflas y la pregunta salió de los labios de un pequeño. "Es el producto de una revolución social, el 'peladito', que no tuvo oportunidad de estudiar, pero que se enfrenta a la vida. Además, es un personaje muy humano". Pero está su forma de hablar, la de Cantinflas que es muy peculiar. No lo ocultó su protagonista. Porque "en todos los estratos se 'cantinflea' y eso lo hacen para no comprometerse".

Habló también de la profesión y no estaba tampoco muy bien en aquel tiempo. Así lo dijo: "ha cambiado mucho, es diferente en todos los sentidos, las pretensiones que hoy se tienen no son las de mis tiempos, e incluso, el contenido social de las películas es diferente. Sí, definitivamente antes era más divertido". Añadía Mario Moreno que los actores de esta nueva ola cinematográfica son distintos a los de mi época. Sin embargo, a pesar de todo, "me gustaría decirle a esa juventud que trabaja para, por o en el cine, que tenga interés y profesionalidad, características necesarias para el buen desarrollo y mejoramiento de nuestra tan amada profesión". Era la primera vez que visitaba el Festival de Cine Iberoamericano y no dudó en señalar que "tenemos que lograr entre todos, a los que nos interesa el cine como cultura, construir un puente de unión de Latinoamérica y España con un medio a nuestro alcance: el cine".

Reconocidos personajes del mundo cinematográfico como el afamado Charles Chaplin, manifestaron su admiración por el trabajo de Cantinflas. Chaplin incluso intentó rodar una película con el cómico azteca pero no hubo resultados, "Cantinflas es el mejor cómico del mundo", señaló en una oportunidad. En Huelva aseguró que en su trabajo no había tomado nada de Charles Chaplin, porque a sus inicios "casi no sabía nada de él, después nos conocimos, pero llevamos dos caminos opuestos, ya que Charlot era pesimista y Cantinflas, optimista".

Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes 'Cantinflas', actor cómico mexicano destacó en las carpas (teatros de variedad itinerantes), el teatro y el cine, nació un 12 de agosto de 1911, día de Santa Clara y San Fortino Mártir, Mario Moreno vio la luz en la sexta calle de Santa María la Redonda 182.

De niño era muy inquieto y simpático, al decir de sus compañeros de escuela. No hay certificados de sus estudios secundarios, ni testimonios de su paso fugaz por la Escuela Nacional de Agricultura, en Chapingo. A sus 16 años de edad Mario ingresó de forma voluntaria al 27 batallón de la 3ª Compañía, declarando con falsedad tener 21 años. De aquí buscó en el boxeo profesional una posibilidad de trabajo y fama, pero lo dejó pronto. En 1934 se casó con la actriz Valentina Ivanova . En 1940 fundó la productora Posa Film junto a Jacques Gelman y Santiago Riachi. Su primer film lo rodó en 1936 aunque será cuatro años después cuando alcance la fama con la película Ahí está el detalle. Miembro del Sindicato de Actores, tuvo varias acciones benéficas como la Casa del Actor o un hábitat social para los pobres. A lo largo de medio siglo, Mario Moreno rodó poco más de 50 películas y participó como escritor en seis de ellas.

Cantinflas se hizo célebre por su verborrea, que arrojaba un sin número de palabras carentes de significado. Todo un maestro de las evasivas y de no comprometerse con los juicios, mientras hacía duras críticas, los errores y los abusos de políticos y gobernantes de turno de México. Tan característica y popular fue esta condición del cómico y carismático personaje que incluso su nombre, y todo sus derivados, han sido tomados por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española alrededor del verbo 'Cantinflear': "Hablar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada".