La campaña de eliminación de coches abandonados abre 326 expedientes

La nueva campaña de retirada de vehículos abandonados y en estado de deterioro puesta en marcha por el Ayuntamiento de Huelva, a través de la Policía Local, ha dado como resultado en su primer mes de funcionamiento la apertura de un total de 326 expedientes administrativos, de los cuales 131 ya han sido resueltos.

El concejal de Movilidad y Seguridad, Luis Albillo, ha destacado “la buena marcha que está teniendo esta iniciativa municipal con la que estamos consiguiendo retirar muchos coches abandonados en diferentes puntos de la ciudad, detectados por los propios agentes o bien que han sido denunciados por los ciudadanos”.

Al respecto, ha informado que durante el mes de octubre se han destruido un total de 28 vehículos y 68 ya tienen autorización para su destrucción. Además, paralelamente, se ha notificado a 40 propietarios la obligación de la retirada de sus vehículos y, en estos momentos, se realiza un seguimiento de 97 más para determinar si existe o no abandono por sus titulares.

Albillo ha recordado que “es una obligación de los ciudadanos la retirada de estos vehículos y su traslado a un centro de tratamiento de residuos, no obstante desde el Ayuntamiento nos estamos haciendo cargo de su retirada por el notable incremento de estos casos en la ciudad y porque son considerados por la legislación como un residuo sólido urbano y, por tanto, constituyen un riesgo potencial al medio ambiente”.

Asimismo, el edil ha reiterado que el abandono en la vía pública causa un perjuicio al resto de los onubenses, por la ocupación de una plaza de aparcamiento, la suciedad que acumulan y el uso indebido de los mismos, por lo que es muy importante contar también con la colaboración ciudadana en este sentido”.

La Unidad de Vehículos Abandonados de la Policía Local, competente de esta gestión, considera que un vehículo está abandonado cuando se encuentra estacionado en la vía pública por periodo superior a un mes con graves desperfectos que impiden su movimiento o sin placas de matrícula.

Tras esta consideración por parte de los agentes, se requiere al titular del vehículo que proceda a la retirada del mismo de la vía pública, siendo, en caso contrario, retirado por la grúa al depósito municipal, donde permanece un plazo de dos meses hasta su destrucción. No obstante, los propietarios que no retiren sus vehículos de la vía pública tienen que hacer frente no sólo a la denuncia administrativa, sino también a todos los gastos que origine la retirada del mismo por parte de la Policía Local.

El Ayuntamiento ofrece la posibilidad a los onubenses que quieran deshacerse de su vehículo a presentar una renuncia por escrito en la Unidad de Vehículos Abandonados de la Policía Local, la retirada se llevará a cabo de forma inminente y sin coste alguno para el titular del vehículo, de no ser así puede incurrir en infracciones sancionable.

No obstante, el Ayuntamiento quiere indicar que, con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, se requerirá siempre al titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.