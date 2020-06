La Cámara y la FOE ponen en marcha una campaña de apoyo al proyecto CEUS en Huelva

La Cámara de Comercio de Huelva y la FOE van a iniciar una campaña de apoyo al Centro de Aviones no Tripulados previsto construir en El Arenosillo bajo el lema 'Por el futuro de Huelva. Yo apoyo el Proyecto CEUS' entendiendo que se trata de una iniciativa imprescindible para nuestra provincia, instando a todas las Administraciones, sociedad civil, partidos políticos, comunidad educativa, sindicatos, etc. a que se sumen a la misma para empujar cada uno en su entorno y ámbito de influencia y evitar que esta inversión se nos escape y se desarrolle en cualquier otro territorio, que lo hay, interesado en acogerlo si Huelva le cierra las puertas al mismo. Esta campaña llega tras las múltiples gestiones que ha venido haciendo la Cámara de Comercio, con el respaldo de la FOE, ante la Junta de Andalucía, el Gobierno central y el INTA, con quienes sigue abierta una fluida línea de comunicación.

La Cámara de Comercio de Huelva y la FOE vienen desde hace años apostando por esta inversión en base a que los sistemas no tripulados son hoy en día el mercado de mayor crecimiento dentro de la industria automática y robótica a nivel mundial e incluso el Plan Andaluz de desarrollo Industrial y el Programa Aeroespacial Andaluz de la Junta de Andalucía lo definen como una de las actividades estratégicas para el sector aeroespacial de nuestra región, en los próximos años.

Según ambas instituciones, estos sistemas se están convirtiendo en una herramienta indispensable en las actuales estrategias en entornos civiles donde tienen la capacidad de cumplir con múltiples misiones relacionadas con la seguridad, como sería la de protección de fronteras, control de tráfico de drogas o inmigración irregular, hasta otras vinculadas al mundo civil, entre ellas el control de actividades pesqueras, la detección de vertidos en el mar, la gestión de desastres ecológicos y medioambientales, la localización y desactivación de explosivos, el control de líneas férreas, eléctricas y de combustibles entre otras.

Las instalaciones que tiene el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA), en El Arenosillo, denominadas Centro de Ensayos de El Arenosillo (CEDEA) vienen trabajando desde hace más de 40 años en el desarrollo y ensayos de sistemas no tripulados. Aunque en los últimos años la actividad en este área se ha visto incrementada en paralelo con el auge de dichos sistemas, las mencionadas instalaciones se encuentran limitadas debido a la falta de espacio y sobre todo de un vial-pista, que permita el despegue aterrizaje de sistemas remotamente tripulados de más de 150 kg y facilite los ensayos en tierra de vehículos terrestres autónomos.

Por tanto, el Centro de Ensayos de Sistemas no Tripulados (CEUS), al suponer una ampliación de dichas instalaciones y un aumento de su capacidad, permitirá disponer de un lugar de experimentación y certificación específico para sistemas no tripulados, tanto aéreos como marítimos y terrestres que será la única en sus características en Europa y que posibilitará el ensayo y certificación de sistemas, pudiendo ser usado por cualquier empresa que lo requiera en el ámbito internacional, así como por Universidades y Centros de Investigación para validar y/o certificar los desarrollos de sistemas y equipos para sistemas no tripulados.

Todo ello justifica la campaña promovida por la Cámara de Comercio de Huelva y la FOE para asegurar que el proyecto se ejecute en Huelva, buscando el consenso en torno al mismo por parte de instituciones, empresas, Universidad, grupos políticos y organizaciones sindicales de manera que ese apoyo sirva de empuje para lograr definitivamente que el mismo se lleve a cabo y no corra riesgo alguno 'de fuga'.