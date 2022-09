La Calle Rábida. Un barrio dentro del centro de Huelva

Después de años de esplendor perdido la Calle Rábida vuelve a resonar entre las conversaciones de los onubenses. La que fuera durante décadas una de las calles comerciales más populares del centro de la ciudad, resiste el declive del, cada vez más castigado, comercio de la zona transformándose para sobrevivir. Hay quien la llama el Soho de Huelva. Otros la comparan con la Calle del Laurel en Logroño. A ninguno les falta razón, pues han sido la cultura y la gastronomía las que han hecho que, tras años de perderse como un nombre más en el callejero, la calle Rábida vuelva a llenarse de vida, de gente, de niños y de mucho ambiente.

Aún resisten negocios de toda la vida como Fotos Rodri, Teresa (que este año celebrara su cincuenta aniversario), Ramblado, la Óptica Garsol o Llanes. También otros no tan añejos como Más Que Uñas, Rocío Gálvez, Marroc o Rosa Montero. Sin embargo cada vez hay más locales cerrados y la mayoría coincide en señalar la situación de decadencia que sufre el comercio en la zona.

Espacio gastronómico onubense

Por eso hace tiempo que, de ser una zona puntera para las compras de los onubenses, ha pasado a ser un espacio de referencia para la gastronomía local. En menos de diez años el número de bares se ha triplicado y cuando todos tienen sus veladores a disposición, las mesas ocupan la totalidad de ese primer tramo que llega hasta lo que fuera antiguo cine Rábida. La oferta gastronómica que ofrece esta calle es muy variada, lo que hace que congregue a todo tipo de público. En ella se mezcla la tradición y la vanguardia. Los bares consolidados con los que dan sus primeros pasos, las tapas de toda la vida con apuestas nuevas y diferentes.

"Si vamos a cualquier ciudad de España siempre hay un punto de referencia gastronómico. La calle Rábida desde hace unos años a partir de la pandemia, se ha consolidado como un referente, al igual que puede ser la Gran Vía, a efectos de bares, de gastronomía" comenta Sergio, dueño de la tapería La Puntilla, una de las últimas incorporaciones al catálogo de bares que esta calle nos ofrece.

Muchos de los comerciantes están de acuerdo en la importancia de estos bares como un elemento que ha devuelto el tránsito a la zona. Aquí se produce una simbiosis entre la hostelería y el comercio que hace que se ayuden mutuamente. Los bares llenan la calle de público, y los clientes habituales del comercio también son potenciales clientes de los bares. Ese es el sentir general entre la mayoría de los vecinos.

"Cuando nos vamos un día de descanso, un domingo o los lunes por la tarde que cerramos se nota bastante según los comerciantes. Venir por aquí y ver esta esquina llena de gente y mirar y ver que la calle está llena invita a quedarte." afirma Rafael, dueño de El Agmanir, uno de los locales más emblemáticos de Huelva que aunque técnicamente no se encuentra situado en la Calle Rábida, forma parte de esta.

Pero esto no es una ventaja para todos los comercios. Hay quien también opina que al haberse convertido en una calle mayoritariamente dedicada a la hostelería, el transito comercial se resiente pues la gente no puede pasear. Y otros que piensan que su clientela no se encuentra entre el público de los bares.

Sin embargo es un hecho innegable que, tras un periodo muy sombrío, la hostelería ha supuesto un revulsivo haciendo crecer exponencialmente tanto la afluencia de público como la popularidad en la zona.

El Soho de Huelva

Pero no solo los bares son los responsables de esta revitalización. También el vecindario han jugado un papel muy importante a la hora de devolver la vida a la calle Rábida. Es de las pocas calles en las que, en una estampa más propia de otro siglo, podemos ver a niños y niñas de todas las edades que juegan en el exterior. Los vecinos han creado una comunidad en la que, como ellos mismos dicen, la calle es su propio patio.

Por eso, después de la pandemia algunos de ellos comenzaron a gestar lo que hoy se conoce como la Asociación Cultural Calle Rábida. Todo comenzó con 'Las noches al fresco', como ellos las conocían, en las que empezaron a hacer pequeños conciertos y convivencias en algunos de los bares como La Bohemia o La Paka, y desde ahí han conseguido constituirse como asociación. La conforman un nutrido grupo de vecinos y su intención es dinamizar la cultura y la convivencia en el barrio, como cuentan Irene y Erick, dos de sus integrantes. "Hay trabajadores sociales, comunicadores, gente que se dedica a la fotografía o la pintura. Así que el objetivo es aprovechar lo que podamos aportar cada uno para programar actividades que den vida al barrio".

Ellos son los responsables de la popular iniciativa 'Rábida Orgullosa' que comenzaba en el año 2020 como una celebración del orgullo que vistió la calle con la bandera arcoíris y que dos años después, el pasado junio, ha contado con toda una programación de actividades que iban desde los talleres infantiles hasta su propio pregón o distintas programaciones escénicas.

En definitiva, esta calle se ha convertido en un espacio fuera de lo común dentro de esta zona de Huelva, pues la convivencia y familiaridad entre todos los que la conforman genera el espíritu propio de un barrio, convirtiéndose en un ejemplo que demuestra que puede haber vida en las calles del centro.