Calendario escolar en Huelva para el curso 2023-2024: fechas, festivos y vacaciones

Ya cerca de la finalización del curso escolar 2022-2023, la Junta de Andalucía, a través de las diversas Consejerías, ha publicado las fechas del calendario que regirá el próximo curso 2023-2024 para los estudiantes que cursen sus estudios en los centros educativos de la comunidad.

En la provincia de Huelva, la Educación Primaria y Especial empiezan el 11 de septiembre y acaban el 24 de junio, mientras que E.S.O, Bachillerato y FP arrancan el 15 de septiembre y finalizan el 25 de junio. La provincia onubense no solo no sigue la línea de las demás provincias en cuanto a la fecha de finalización de los cursos, sino que tampoco lo hace en cuanto a festivos y días no lectivos. A diferencia de las otras provincias, los días 13 de octubre y 7 de diciembre sí serán lectivos.

El Día de la Comunidad Educativa se ha establecido para el jueves 2 de diciembre, día posterior al festivo de Todos los Santos. Este será el único día no lectivo provincial de todo el curso.