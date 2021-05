Caja Rural del Sur forja una alianza con los empresarios del Algarve

Caja Rural del Sur, líder en el sector de la banca cooperativa en Andalucía, y AlgFuturo - União Empresarial do Algarve, principal asociación empresarial con tradición y fuerte presencia en el Algarve portugués, han iniciado una nueva alianza internacional con la firma en Faro (Portugal) de un convenio de colaboración. Por parte de Caja Rural del Sur, el convenio ha sido firmado por el presidente de la entidad, José Luis García-Palacios, y por el director general, Guillermo Téllez; y en nombre de AlgFuturo por el presidente del Consejo, José Vitorino.

Este convenio de colaboración financiera tiene como objetivo apoyar a los asociados de la União Empresarial do Algarve, impulsando el desarrollo de sus actividades productivas con el fin de crear riqueza y empleo en la región del Algarve, especialmente en este momento en que se pone en marcha la reactivación económica tras la pandemia.

Caja Rural del Sur con este convenio facilitará sus servicios, productos de activo y pasivo, en condiciones ventajosas, a los asociados de AlgFuturo, con el fin de favorecer y mejorar el desarrollo de sus actividades. Los productos de financiación con condiciones subvencionadas están disponibles para los beneficiarios del convenio.

Ambas partes valoran el apoyo a proyectos de inversión en la región del Algarve, especialmente en estos momentos difíciles en un contexto de pandemia.

Para hacer frente a esta situación, el convenio pretende establecer una gran colaboración económica con todas las empresas miembros de AlgFuturo, sea cual sea su actividad.

Este convenio es el primero de colaboración firmado por Caja Rural del Sur con entidades portuguesas, tras la apertura en octubre pasado de una oficina de banca de empresas en Faro. Se firma bajo el compromiso de esta institución cooperativa, actualmente instalada en el Algarve, con políticas de responsabilidad social en las áreas geográficas donde opera.

Se espera que esta cooperación sea fructífera, con una apuesta estratégica de Caja Rural Del Sur, teniendo en cuenta la fuerte implantación de AlgFuturo, las buenas relaciones que mantienen sus líderes con las principales entidades andaluzas y el trabajo innovador que viene realizando, lo cual es reconocido por entidades nacionales e internacionales.

Ambas partes tienen la certeza de que esta cooperación constituirá un hito histórico en la relación de estos dos espacios geográficos y que queda mucho por hacer, es decir, mitigar los efectos de la periferia.

“Nuestro principal interés es ser útil a Portugal, y no al revés”, dice José Luis García-Palacios, presidente de Caja Rural del Sur, en el momento de la firma del protocolo.

Considerando que AlgFuturo tiene en su corazón a todos los sectores de la actividad económica, tiene inquietudes sociales y desarrolla permanentemente múltiples iniciativas en beneficio de la región, sus socios están fuertemente comprometidos con esta alianza que favorece a ambas partes.

Para AlgFuturo, en palabras de su presidente, José Vitorino, “es una oportunidad para profundizar y consolidar las intensas relaciones entre nuestras regiones, que tuve el honor de iniciar como gobernador civil, y que son la mejor forma de combatir la periferia geográfica de nuestros territorios frente al centro de Europa”.