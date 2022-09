El 98% de los docentes onubenses considera "excesiva o abrumadora" sus labores burocráticas

Con el regreso a las aulas a la vuelta de la esquina, el sector de Educación del sindicato CSIF en Huelva ha denunciado este viernes que el 98% del profesorado en la provincia cree que su carga burocrática es "excesiva o abrumadora". Así, esta "ingente" cantidad de papeleo "superfluo" exigida por las administraciones es considerada por CSIF como un "mal endémico" que refleja la "falta de confianza hacia los profesores", que tienen que estar "constantemente justificando su trabajo".

Asimismo, el sindicato ha expuesto que el 62% de los docentes onubenses emplea entre cinco y siete horas semanales a labores de este tipo, mientras que un 15% dedica más de 15 horas semanales a estas labores. Los datos son extraídos de una encuesta realizada por el sindicato a los docentes durante los primeros días de septiembre a través de su web de educación.

En este sentido, CSIF ha apuntado que esta burocracia provoca "frustración y desmotivación" entre el profesorado, que se "ve obligado a cumplimentar un sinfín de documentos y asumir tareas ajenas a su verdadero quehacer profesional”. Por ello, el sindicato cree que si estas horas se computaran conjuntamente "se traducirían en docentes adicionales en cada centro", lo que tendría un "impacto positivo en cuanto a refuerzos, desdobles y una atención más individualizada del alumnado”.

Asimismo, dado que la percepción de los docentes es que esta burocracia "no mejora la calidad de la enseñanza", estas labores podrían salvarse si "hubiese suficiente personal de administración en los centros", cuyas bajas o jubilaciones "suelen tardarse" en cubrir.

En cuanto a la plantilla de docentes, CSIF ha remarcado que esta es "insuficiente” y ha abogado por aprovechar la bajada de la natalidad para recudir la ratio de alumnos y alumnas por grupos, que actualmente se encuentra en 25 en las aulas de Infantil y Primaria, con un 10% de margen para matrículas sobrevenidas que "suele estar cubierto desde principio de curso".

En cuanto a los docentes de Huelva que han participado en la encuesta, estos han señalado en un 69% que el curso escolar comienza con la plantilla incompleta, mientras que un 15% asegura que se han reducido unidades en sus centros. En relación a la ratio, el 38% de los profesionales onubenses indica que se supera la legalmente establecida.

También, respecto a la mejora de los centros, el 38% afirma que no se han hecho obras durante los meses estivales y el 31% incide en que todavía no están acabadas. El 100% de los docentes subraya que no se han ejecutado obras relacionadas con la bioclimatización, con "los problemas de bajas o altas temperaturas" que se soportan en los centros en invierno y verano.

Como diagnóstico de la situación ante el inicio del curso, CSIF ha remarcado la inestabilidad de las leyes educativas, la necesidad de mejorar la digitalización del sistema educativo, una plantilla insuficiente tanto docente como de personal de administración y servicios, las elevadas ratios y el exceso de burocracia. Por su parte, dentro de su plan de choque ha propuesto el aumento de las plantillas, reducir la ratio, la mejora de la plataforma Séneca, establecer ratios máximas por cada profesional de PT y AL, y revisar y optimizar los procedimientos para evitar trámites redundantes.

En definitiva, en cuanto al "exceso de burocracia", el sindicato ha subrayado que este "resta horas de atención al alumnado y de preparación de las clases a los docentes", que "no se niegan" a asumir estas labores, sino que solicitan que sean "más sencillas y efectivas".