CSIF Huelva alerta de que 200 profesionales no serán renovados como refuerzos Covid

El sector de Sanidad del sindicato CSIF ha calificado de “lamentable” la decisión de la Consejería de Salud y Familias de no renovar a 8.000 de los 20.000 profesionales que contrató como refuerzo covid y cuya vinculación finaliza el próximo 31 de octubre, lo que va a suponer un recorte de más de 200 trabajadores en la provincia de Huelva. Esta decisión, que no ha sido negociada con los sindicatos, “supone un tijeretazo a todos los niveles en los centros hospitalarios, con la incertidumbre añadida de no saber quiénes de esos profesionales continúan y cuáles se quedan en la calle”, ha lamentado el responsable provincial de Sanidad de CSIF, César Cercadillo.

Para el portavoz sindical, “una vez más priman los criterios económicos frente a los de salud pública, precisamente en un momento de repunte de casos positivos de covid-19 y de aumento de ingresos en la provincia de Huelva”. En concreto, CSIF critica que sólo el 66% de los contratos de Enfermería se renueva actualmente en pleno proceso de vacunación de la gripe, neumococo y de tercera dosis de covid, tanto en los centros como en los domicilios. “No es de recibo que se prescinda de 200 profesionales cuando, ya de por sí, nuestras plantillas están infradotadas de personal desde hace años y mientas se mantienen conciertos con el hospital Virgen de la Bella de Lepe”, incide Cercadillo.

Esta no renovación de contratos de efectivos de refuerzo “supone un mazazo para nuestra sanidad pública, cuando nos adentramos en unos meses de gran demanda asistencial”, remarca el portavoz sindical, quien cree que se ha desperdiciado una oportunidad única e ideal para reforzar y actualizar las plantillas.

CSIF ya pidió que los contratos fuesen de larga duración en el caso de todos los puestos estructurales que están sin cubrir y los que respondan a necesidades básicas y prolongadas, como refuerzos o ajustes de plantilla. "Esos contratos que se realizan son de seis meses mientras que en otras comunidades son de tres años". También solicitó la renovación en general de todas las plazas, ya que todo lo contratado hasta ahora había sido según las necesidades de los centros. “Si la pandemia ha servido para que se vean las carencias del sistema, hay que arreglarlas. Hay profesionales que siguen siendo imprescindibles y hacen falta, por ejemplo para paliar todas las consecuencias del covid-19”, ha recordado el sindicato.

Por otra parte, CSIF también ha reiterado su absoluto rechazo al Plan Estratégico para la Atención Primaria por no contemplar una mayor dotación presupuestaria y porque provocará “agendas imposibles, extenuación de los profesionales y asunción de funciones y responsabilidades impropias de algunas categorías”, lo que “no sólo no reducirá las listas de espera, sino que mermará la calidad de la asistencia y quemará a los profesionales”. Según el sindicato, el refuerzo “real” de la Atención Primaria pasa por que se le dedique como mínimo el 25% de la inversión total de la Junta en sanidad, que a su vez tendría que rondar entre el 7,5 y el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad. En vista de la situación, CSIF se va a movilizar con concentraciones de protesta durante las próximas semanas.