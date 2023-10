CSIF critica el “fracaso” de la Bolsa Única Común para contrataciones en la Junta de Andalucía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Huelva, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha criticado el “fracaso” de la Bolsa Única Común (BUC) como instrumento para las contrataciones temporales en la Junta de Andalucía y ha denunciado además la falta de cobertura de sustituciones del personal laboral que se está produciendo en diferentes servicios, como por ejemplo en la limpieza de los institutos de enseñanza secundaria o de centros residenciales de personas mayores de titularidad autonómica.

En Huelva, mañana se reúne la comisión de seguimiento provincial de la Bolsa Única Común entre Función Pública y los sindicatos representantes de la Mesa del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía en Huelva, donde el sindicato denunciará esta situación.

El responsable del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) en CSIF Huelva, Emilio Gallango, ha explicado que “desde su puesta en marcha en diciembre de 2019, la BUC ha ido acumulando retrasos y deficiencias, de manera que no constituye un mecanismo eficaz, ágil y riguroso para las contrataciones temporales”. Ante ello, ha exigido una respuesta inmediata de la Administración ante esta situación, que tiene consecuencias muy negativas, entre otras cuestiones, en las sustituciones de personal laboral.

“La Junta no hizo bien los cálculos, no tenía suficientes medios personales ni técnicos para llevar a cabo el ambicioso plan de la BUC”, ha argumentado el responsable sindical, quien ha hecho referencia al alto volumen de solicitudes recibidas (alrededor de medio millón en toda Andalucía) “que desbordó a una Administración que no ha sabido gestionar esta demanda”, ha apuntado.

A juicio de Gallango, “un sistema informático anticuado que hace aguas por todas partes, así como una falta de personal que afecta a todas las estructuras y a todos los niveles de la Administración, han desembocado en que la BUC, que se vendió como una panacea, haya resultado un total fracaso”.

“La Junta de Andalucía vendió este proyecto como la solución rápida y eficaz para la contratación temporal de personal para cubrir vacantes y sustituciones, creó ilusiones y esperanza en los desempleados, y al final este proyecto ha quedado en un espejismo”, ha añadido.

En este sentido, el Sector de la AGJA de CSIF denuncia “excesiva lentitud en la publicación de las listas definitivas de integrantes, errores en los llamamientos, exclusiones de personal en bolsas sin justificación, escasa formación del personal que la gestiona en las distintas provincias, así como diferentes maneras de aplicación de su reglamento, según donde o quien lo aplica”.

“Todo ello ha recaído y recae sobre las espaldas y los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras temporales que ven como les saltan en el orden de llamamientos, que se quedan en la calle, son excluidos de las bolsas y que encuentran poca solución a su situación, ya que la Administración no responde o lo hace muy tarde”, ha concluido el sindicato.