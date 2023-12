“CSIF insta a la Junta de Andalucía la recuperación inmediata de las Ayudas de Acción Social”

Raquel García es funcionaria de la Junta de Andalucía, cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía en Huelva. Asimismo, cuenta con una dilatada labor como delegada sindical de CSIF Huelva, y es figura clave en la Junta de Personal de la Junta de Andalucía que preside.

La delegada de CSIF explica en esta entrevista la insatisfacción de los empleados públicos en Andalucía debido a la falta de cumplimiento de acuerdos previos y la necesidad de mejorar sus condiciones laborales y salariales. También destaca la situación de agravio en comparación con otras comunidades de España y hace un llamado a la movilización y la acción para lograr un cambio.

–¿Cuál es la postura de CSIF respecto a la subida del 0,5% a los empleados públicos y cuáles son sus argumentos para calificarla como insuficiente e inaceptable?

–La postura de CSIF frente a la subida del 0,5% a empleados públicos refleja una firme oposición y la necesidad urgente de renegociar con el Gobierno para recuperar el poder adquisitivo perdido. El sindicato considera la subida como insuficiente e inaceptable, ya que padecemos una pérdida económica acumulada que supera el 25% para los funcionarios. La vinculación al IPC en el Acuerdo Marco, firmado por otras organizaciones pero rechazado por CSIF, supone su compromiso en defender los derechos económicos y laborales. Esta posición resalta la importancia que CSIF otorga a las condiciones salariales justas, instando al Gobierno a reanudar las negociaciones para abordar las preocupaciones del colectivo.

–¿Cuál es la evaluación de CSIF sobre los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024 y cuáles son las razones que argumentan para calificarlos como “decepcionantes”?

–CSIF considera “decepcionantes” los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024 porque no fortalece suficientemente los servicios públicos ni cumple las expectativas de los trabajadores. Estamos preocupados por la próxima jubilación de más de 18.000 empleados de la Administración General de la Junta de Andalucía para 2030, y es necesaria una planificación cuidadosa para garantizar la continuidad y eficiencia en los servicios públicos. Además, CSIF señala la insuficiencia del aumento presupuestario previsto en los presupuestos para cubrir las demandas reales de efectivos, habría que otorgar una financiación adecuada y una planificación integral de los recursos humanos en la administración pública.

–¿Cuál es la posición de CSIF respecto a la gestión de la Agencia Digital de Andalucía y los problemas señalados en relación con la robotización de los procedimientos?

–En la política digital de la Junta de Andalucía, la falta de personal se convierte en un “malware” para la eficiencia de la Administración. La carencia de personal en la Administración andaluza, agravada por la gestión automatizada de ayudas, afecta directamente a empleados públicos, que no ven que existan puestos suficientes para esta labor, y también a la ciudadanía, que también se vería afectada si no se garantiza el servicio que una administración digital quiere implantar. En términos de personal, esta Agencia Administrativa podríamos compararla con una casa “construída desde el tejado”, donde se ha recortado el personal de las Delegaciones Territoriales en favor de puestos de Libre Designación en Servicios Centrales. El porcentaje de puestos en Sevilla en comparación con las provincias es pura contradicción, ya que son los trabajadores y trabajadoras de este organismo en Huelva los que atienden a todas las Delegaciones y centros de Administración General de la Junta en nuestra ciudad para cualquier necesidad de tipo informático: equipos, conexión, disponibilidad para que nada se paralice. De ahí la importancia de cubrir los puestos en las provincias, de facilitar la carrera administrativa de los compañeros y compañeras y evitar posibles externalizaciones de las tareas que realizan. En definitiva, no podemos permitir que se sigan desdotando puestos en nuestra ciudad, en favor de la centralización.

–¿Cuál es la posición de CSIF respecto a las Ayudas de Acción Social para los empleados públicos y cuáles son las demandas específicas que están planteando a la Junta de Andalucía en relación con estas prestaciones?

–CSIF pide a la Junta que no haga “teatro” y traiga de vuelta las Ayudas de Acción Social. La contradicción entre la evidente necesidad de estas ayudas y la falta de consignación presupuestaria subraya la importancia de que la Junta tome medidas concretas y transparentes en beneficio de su personal. Desde mi perspectiva, la demanda de CSIF a la Junta para que “abandone el paripé” y reintegre las Ayudas de Acción Social para los empleados públicos refleja una necesidad urgente y justificada. La exclusión de estas ayudas en los presupuestos, a pesar de las negociaciones en curso, plantea dudas sobre el compromiso real de la Junta con el bienestar de sus empleados. La persistente exigencia de CSIF para la recuperación de estas prestaciones y la disposición a negociar mejoras en el reglamento destacan el esfuerzo constante del sindicato para asegurar que los derechos y beneficios de los empleados públicos no sean ignorados ni postergados.

–¿Cuál es el nivel de compromiso de CSIF con el personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía y cómo participa activamente en el seguimiento del concurso de méritos, según su presencia en la comisión de valoración?

–CSIF Huelva demuestra un firme compromiso con los funcionarios al participar activamente en la comisión de valoración, donde se sigue de cerca el desarrollo diario del concurso de méritos, un proceso de cobertura de nuestro personal muy necesario para nuestro colectivo, al permitir el traslado entre centros y/o provincias en Andalucía. Desde CSIF mostramos el interés y la dedicación de asegurar un proceso justo y transparente para los funcionarios públicos, buscando garantizar que se valoren adecuadamente sus méritos y logros en el ámbito laboral. La presencia de los delegados de CSIF Huelva en la comisión de valoración subraya la importancia que CSIF otorga a la defensa de los derechos e intereses de nuestro colectivo, contribuyendo así a fortalecer la relación entre el sindicato y la comunidad del personal funcionario.

–¿Qué le parece la firma por CSIF del I Plan de Igualdad para la Administración General de la Junta 2023-2027?

–La firma del I Plan de Igualdad para la Administración General de la Junta 2023-2027 representa un paso significativo hacia la reducción de la brecha de género. Es un logro muy positivo. Este acuerdo, alcanzado tras meses de negociación, refleja el compromiso de las partes involucradas en avanzar hacia una mayor igualdad en el ámbito laboral. CSIF, como el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con una presencia en constante crecimiento en el sector privado, destaca la importancia de esta rúbrica como un hito en el cumplimiento de la legislación vigente, no obstante, aún queda mucho por hacer en esta materia. La firma de este plan es solo el comienzo.