“El CNA introduce tecnología avanzada para un diagnóstico preciso en epilepsia”

CON más de dos décadas dedicadas a la neurología, el Dr. Rodríguez ha sido testigo y protagonista de la evolución en el tratamiento y el conocimiento de la epilepsia. Al frente del CNA, centro pionero en Andalucía, habla sobre cómo la combinación de tecnología avanzada, como la rehabilitación robótica y la monitorización especializada, está marcando una nueva era en el cuidado neurológico.

–¿Qué lo inspiró a especializarse en neurología y, en particular, en el tratamiento y en la investigación de la epilepsia?

–La neurología siempre me fascinó, desde muy joven. Mi inclinación por la medicina comenzó en la infancia, influenciado por las visitas a un tío médico en mi pueblo natal, San Bartolomé de la Torre. La dedicación y el impacto que tenía en su comunidad me marcaron profundamente. Sin embargo, fue una experiencia personal con mi abuela en el hospital Virgen del Rocío lo que definitivamente orientó mi vocación hacia la neurología. La complejidad del cerebro y sus enfermedades me cautivó desde entonces. Mi primer contacto real con la epilepsia ocurrió durante mi primera guardia como residente, enfrentándome a un caso de estatus epiléptico. La gravedad de la situación y la necesidad de actuar con conocimiento y precisión me impulsaron a profundizar en este campo.

–Después de completar su especialidad, ¿cómo fue la transición hacia la fundación del CNA?

–Tras concluir mi especialización y haber dedicado varios años al servicio de neurología del hospital Virgen del Rocío, donde incluso desarrollé la unidad de epilepsia, decidí emprender en el sector privado. La experiencia en Quirón fue fundamental, pero el deseo de crear algo propio y más amplio nos llevó, a mí y a varios socios, a fundar el CNA en 2016. Nuestro objetivo era abarcar un espectro más amplio dentro de las neurociencias, no solo en términos de tratamiento sino también en investigación y desarrollo.

Innovación “Las camas de monitorización para epilepsia ofrecen un diagnóstico más preciso”

–¿Qué representan para usted los avances en neurociencia y rehabilitación robótica en el CNA?

–Los avances en neurociencia y la integración de la rehabilitación robótica son pilares fundamentales de nuestra práctica en el CNA. Nos permiten ofrecer tratamientos y terapias de vanguardia, marcando una diferencia significativa en la calidad de vida de nuestros pacientes. Estamos particularmente orgullosos de contar con instalaciones únicas en Andalucía, como las camas de monitorización de epilepsia y sistemas de rehabilitación robótica, poniendo a disposición de nuestros pacientes lo último en tecnología y conocimiento médico.

–¿Cómo ve el futuro de la neurología y el tratamiento de la epilepsia?

–El futuro de la neurología y la epilepsia es prometedor, gracias a la constante evolución de las técnicas de diagnóstico y tratamiento. En el CNA, somos parte activa de este avance, participando en ensayos clínicos internacionales y desarrollando nuevas estrategias terapéuticas. Nuestro compromiso con la investigación y la educación continuada nos permite estar a la vanguardia, asegurando que nuestros pacientes reciban la mejor atención posible. En el CNA, trabajamos incansablemente para brindar soluciones avanzadas y personalizadas a nuestros pacientes. La neurología ha avanzado enormemente, y hoy en día, muchas condiciones que antes eran consideradas intratables ahora tienen opciones terapéuticas efectivas. Invito a los pacientes y sus familias a acercarse, a informarse y a explorar juntos el camino hacia una mejor calidad de vida.

–Recientemente, han inaugurado las nuevas instalaciones del CNA en Huelva. ¿Cómo contribuye este centro a mejorar el tratamiento y la investigación en neurología y epilepsia?

–Las nuevas instalaciones del CNA en Huelva representan un salto cualitativo y cuantitativo en el tratamiento y la investigación de la neurología y la epilepsia. Contamos con dos camas de monitorización específicas para epilepsia, una innovación en la región tanto en el ámbito público como privado, permitiéndonos diagnosticar de manera más precisa a los pacientes con epilepsia y trastornos del sueño. Esta última es una patología prevalente que afecta de manera significativa la vida de las personas, relacionada incluso con accidentes de tráfico por mal descanso nocturno. La capacidad de realizar un diagnóstico temprano y preciso en estas áreas puede mejorar enormemente la calidad de vida de los pacientes, reduciendo la incidencia de hipertensión, arritmias y, por ende, de ictus.

Además, el impacto de la pandemia ha exacerbado la presentación de patologías neurológicas, especialmente las neurodegenerativas, incrementando la demanda de nuestros servicios. La creación de un centro como el CNA, dotado con tecnología de vanguardia y un equipo multidisciplinar de más de 60 profesionales, nos coloca en una posición única para responder a estas necesidades crecientes. La diversidad de nuestro equipo, con especialistas procedentes de diferentes partes de España y del mundo, enriquece nuestro enfoque y tratamiento de las enfermedades neurológicas, ofreciendo a la comunidad de Huelva un servicio excepcional en este ámbito.

Prevención “El aumento de patologías post-pandemia resalta la necesidad de atención temprana”

– Usted ha participado en más de 25 ensayos clínicos sobre nuevos fármacos antiepilépticos. ¿Podría compartir su visión sobre el futuro del tratamiento de la epilepsia y cómo estos ensayos contribuyen a ese futuro?

–La participación en ensayos clínicos es fundamental para el avance en el tratamiento de la epilepsia. Los nuevos fármacos antiepilépticos que hemos investigado ofrecen esperanzas para aquellos pacientes que no responden a los tratamientos convencionales. Nuestro trabajo en estos ensayos nos coloca en la vanguardia del conocimiento científico, permitiéndonos ofrecer a nuestros pacientes las opciones terapéuticas más avanzadas y efectivas disponibles a nivel mundial.

El futuro del tratamiento de la epilepsia pasa por una personalización cada vez mayor de las terapias, basada en una comprensión profunda de las bases genéticas y moleculares de la enfermedad. Los ensayos clínicos en los que participamos nos permiten no solo mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes sino también contribuir al cuerpo global de conocimiento que, eventualmente, llevará a la cura de esta y otras enfermedades neurológicas.

Nuestro compromiso con la investigación y la innovación en el CNA nos motiva a seguir participando activamente en estudios que exploran nuevas fronteras en la medicina neurológica, asegurando que nuestros pacientes tengan acceso a lo último en tratamientos y cuidados médicos. La integración de estas nuevas terapias en nuestra práctica clínica es un testimonio de nuestro esfuerzo por estar siempre al frente del progreso médico.