CGT Huelva pide más trenes para que no haya problemas de seguridad por las maletas

El tren Alvia Intercity que hace su recorrido desde Huelva a Madrid registró durante el viaje del 6 de enero, coincidiendo con el fin de las vacaciones de Navidad, una gran afluencia de pasajeros que se vieron obligados a colocar las maletas más grandes de su equipaje en el pasillo del tren hasta las puertas de acceso al mismo. En concreto, estas circunstancias se dieron desde Sevilla, donde subieron 200 pasajeros más, aproximadamente, según fuentes consultadas por este diario.

El secretario general de CGT en Huelva, Diego Rodríguez, manifestó a Huelva Información que la situación fue “preocupante” ya que, si hubiera que desalojar el tren de forma urgente “no hubiera sido posible”, además de que si se hubiera dado algún frenazo las maletas podían haber saltado por los aires o “reventar”. Según la CGT está situación se podía haber solventado con más trenes, “porque hay posibilidad” a nivel de circulación de que así fuera, ya que se trata de “un problema de seguridad tremendo”. “Es un servicio pensado para viajes rápidos, de negocios, no es para familias”, de ahí que no esté preparado para abarcar equipajes de más volumen, hecho normal en fechas vacacionales, explicó Rodríguez.

Para el sindicalista estas cuestiones deben recogerse en el Plan del Ferrocarril, ya que este tipo de trenes está pensado “para los negocios y no para las familias”, insistió. De este modo, el citado medio de transporte debería recoger espacios mayores para colocar el equipaje, lo cual repercutiría en el número de plazas de éste, que habría que disminuir.

Por su parte, fuentes de Renfe aseguraron a este periódico que no se registró “ninguna incidencia” durante el citado viaje y que los trenes poseen lugares habilitados para colocar el equipaje “tanto arriba de los asientos de los pasajeros como en otros sitios al entrar en el vagón”. Asimismo, puntualizaron que desde la megafonía del tren se avisa de que las maletas “no pueden obstaculizar puertas y que deben colocarse en su sitio, advertencias que también hace el personal ferroviario en el mismo tren”. El citado tren es un Alvia Intercity que no lleva coche restaurante ni clase preferente, lo que supone que tenga un mayor número de plazas y que su precio sea más reducido que el Alvia, motivo por el que suele tener bastante demanda, aunque hasta la temporada de más afluencia turística –de abril a octubre– no es diario. De hecho, el 6 de enero el tren iba doble para duplicar el número de asientos. Según fuentes consultadas los dos trenes enganchados son independientes por lo que uno de ellos fue sin interventor.