“Que tengamos un centro como el CEUS en Huelva, es un valor enorme”

Será el jefe del Centro de Vuelos no tripulados (CEUS) que se empeña en unirlo con el nombre de las instalaciones que ya dirige, el Centro de Experimentación de El Arenosillo (Cedea) del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en Moguer, un proyecto que surge en medio de dificultades y retrasos pero que ya comienza a ver la luz al final de un túnel demasiado largo. Lo que empieza ahora, es incluso más apasionante que lo vivido y está más que preparado para afrontar el desafío.

–¿Cómo están las obras del CEUS en la actualidad?

–Están constituidas en tres fases. Ahora estamos en la fase cero, que es la tala y destoconado de los terrenos que está prácticamente concluida. Después entraríamos en la fase 1 que sería la construcción del vial, es decir la pista y la plataforma. El primero de los hitos, es decir, el 80% de la obra tiene que estar terminado antes de marzo de 2023, es decir, nos queda un año y la totalidad de la obra entre octubre y noviembre.

–¿Pensaba que iba a llegar hasta donde se encuentra ahora, después de todo lo ocurrido?

–Llevo aquí tres años. Nada más llegar me empezaron a hablar del proyecto y las reuniones que había con distintas administraciones. Realmente llegué a pensar que no salía porque había mucho interés, pero no una decisión firme de salir adelante. En los últimos meses ha habido un cambio en los acontecimientos y para que no salga, tendría que hacerse algo muy mal.

–Somos capaces de estropearlo.

–No, tenemos todo, el contrato, el terreno, el dinero.

–¿Por qué una cosa que es tan buena para todos, ha costado tantísimo? La inversión no era un obstáculo tan insalvable.

–Si se tiene en cuenta que era una inversión estratégica que no eran miles de millones, sí que era pequeña para un valor tan grande. No se muy bien porqué ha costado tanto y a veces cuesta trabajo entenderlo. Es un mundo muy específico y particular. La mayoría de la gente no lo conoce y, tal vez, quienes tengan que tomar las decisiones no ven el mercado real que podría tener esto. Que tengamos un centro de excelencia para aviones no tripulados en España, Andalucía y Huelva es un valor enorme.

–¿Qué va a suponer el CEUS para ustedes, como INTA?

–El Cedea lleva muchos años funcionando con aviones de pequeña envergadura, con dimensiones limitadas. El disponer de un vial y un centro de excelencia para desarrollar, prototipos más grandes, la verdad es que es la imaginación la que determina el alcance que puede tener todo esto.

–¿Vamos a tener en Huelva esos drones que se han presentado, los drones europeos y americanos?

–El ideal es que cuando salga el Eurodron, cuando determinadas empresas mundiales, o desarrollos españoles que quieran salir adelante, elijan el CEUS y el Cedea para probar y certificar sus modelos y creo que así será porque no existen otras instalaciones en Europa que reúnan estas condiciones, puede ser algo muy interesante. Cuantificarlo es muy difícil porque de momento se basa en una bola de cristal.

–¿Han preguntado ya para poder utilizar las futuras instalaciones?

–Todavía no lo tenemos y de los clientes que tenemos de otros modelos de aviones no tripulados y de potenciales clientes, hemos tenido montones de contactos.

–¿Por ejemplo?

–Empresas como Airbus era el primero que quería disponer de un centro de ensayos y quería que el INTA dispusiera de un vial para poder hacer esos ensayos. Ha habido clientes como Kinetic que está haciendo desarrollos aquí y muchos potenciales desde vuelos espaciales en globos, hasta vehículos hipersónicos de hasta 15 veces la velocidad del sonido. Son empresas que ya tienen incluso diseñado sus proyectos, pero necesitan ensayarlos.

–La verdad es que Huelva lo tiene todo, por ejemplo se podría volar hoy mismo, a finales de febrero.

–Es muy difícil encontrar un lugar que reúna todas las condiciones que tiene este entorno. Se puede volar más de 300 días al año y en algunos, casi los 365. Además, con un espacio aéreo enorme, el único de Europa sin límite de altura y un centro de ensayos como el Cedea que está instrumentado con la más alta tecnología comparable a cualquiera que pueda haber en el mundo y con personal que lleva haciendo esto durante 50 años. Se juntan tantas cosas que es muy difícil encontrar algo parecido.

–¿Van a aumentar su personal?

–Depende el alcance que tenga CEUS. Personal del Cedea estará haciendo ensayos también en CEUS. Está claro que en algunos aspectos tendremos que potenciarlo. En cuanto a la administración del Estado, como lo somos, hay muchos trámites para cumplimentar.

–Tal vez se le escapa, pero el CEUS va a tener una repercusión económica enorme en toda la provincia.

–Eso sería perfecto. Nuestro trabajo son ensayos, certificaciones, investigación y desarrollo. Si eso lleva consigo el desarrollo de la industria tanto española, como andaluza y onubense, muchísimo mejor. Con toda probabilidad, en el momento que haya empresas que quieran desarrollarse aquí y se establezcan aquí, eso conlleva hostelería, materiales, construcciones y a generar riqueza.

–Y también va a ayudar a que se desarrollen infraestructuras que llevan años reclamándose.

–Ojalá.

–A lo mejor entre ustedes y los proyectos de hidrógeno verde se puede conseguir un tren decente.

–Eso sería estupendo para Huelva, desde luego. Ojalá todo esto pueda mejorar las condiciones de toda la gente

–El CEUS va a colocar a Huelva en un lugar donde nunca ha estado, en el mundo de la innovación y la última tecnología. Por ejemplo, se me ocurre que podemos albergar presentaciones de esos prototipos que se ensayen aquí.

–Si cualquier empresa de nivel mundial , como las aeronáuticas, utilizan las instalaciones del Cedea-CEUS, las cámaras de todo el mundo estarán enfocadas hacia Huelva, o cuando se produzca el lanzamiento del Miura, que será un acontecimiento mundial. Los focos de los medios de comunicación estarán pendientes de Huelva.

–Cuando llegó, ni se lo imaginaba, desde luego.

–Cuando llegué aquí, no conocía del todo lo que se hacía en el Cedea. Hacemos cosas muy punteras, pero muy desconocidas, incluso sin el CEUS, tanto en el laboratorio de sondes atmosféricos, como en el de energía y el centro de ensayos.

–Llevan 30 años produciendo hidrógeno verde, sin ir más lejos.

–La primera planta de producción de hidrógeno verde de España, está en el Cedea y con Alemania, los primeros de Europa.

–Qué callado se lo tenían, ahora que está tan de moda.

–El laboratorio de energía en cuestión de supercondensadores, baterías y pilas de combustible, tiene el más alto nivel que se pueda tener en Europa.

–A los proyectos de ahora, ustedes pueden aportar su experiencia.

–Tenemos el conocimiento. Muchas de las empresas que quieren invertir en hidrógeno verde, han pasado por aquí y están en contacto con nuestro laboratorio. Somos los pioneros. Los desarrollos que hacemos aquí van desde, por ejemplo, colaborar en aumentar la autonomía de un submarino australiano de investigación, intercomparar equipos de decenas de países en medidas de la capa de ozono, certificación de sistemas de armas de la Armada norteamericana o centros de ensayos y certificación de misiles.

–Tienen que venderse mejor.

–Somos un grupo pequeño y nos esforzamos poco en el marketing, eso es verdad.

–En estas instalaciones se da esa integración entre las investigaciones civiles y militares.

–Está adscrito al Ministerio de Defensa y aunque es verdad que el personal militar es minoría, un porcentaje de nuestras acciones son de apoyo a las Fuerzas Armadas, tanto en investigación como en ensayos. Al mismo tiempo se transmite conocimiento en estrecho contacto con las universidades, porque siempre tenemos becarios y doctorandos. El INTA tiene financiación propia y tiene que cubrir sus gastos.

–Antes comentaba el lanzamiento del Miura que está previsto para finales de este año.

–PLD Space es un grupo pequeño, de gente joven, con un desarrollo totalmente español que ha ido alcanzando hitos importantes. El primero, los motores que funcionan con combustible líquido. Los cohetes funcionan con combustible sólido que no los hacen reutilizables y que no es controlable la combustión. Haber logrado que sean líquidos, ya supone un hito , porque controlas la potencia en el despegue y en otras fases del proceso. Lo consigue una empresa española. Para nosotros que se pueda llevar a cabo el lanzamiento aquí y les ayudemos, es importante. Si no cambia nada será a finales de este año. En el mundo aeroespacial será un acontecimiento.

–Hablaba antes de que se venden poco. Como país también, porque somos muy buenos haciendo investigaciones y desarrollos de muy alto nivel. ¿Nos hace falta creérnoslo?

–Con mi experiencia de más de 45 años en muchos lugares del mundo, comparativamente hablando, los españoles tenemos muy buen nivel. Nos falta tener dinero. Falta que mucho de ese desarrollo y mucha de esa imaginación que se tiene, que haya capital español que quiera invertir no en el corto plazo, sino más a largo plazo. Hay veces que hay muy buenas ideas y esos desarrollos se realizan fuera, desde Juan de la Cierva o Isaac Peral.

–Tenemos muy asumido eso de “que investiguen otros”.

–Es un problema de liquidez.

–Ahora parece que se ha tomado en serio con la nueva Ley de Ciencia, o los fondos Next Generation que son una apuesta por la transformación económica.

–Si a la dedicación española, se apoyase con más inversión en I+D y con más empresarios que quieran arriesgar, saldrían muchas ideas adelante de origen nacional.

–Uno de sus apoyos es la propia universidad, porque se trata de generar aquí los profesionales que ustedes necesitan.

–Es una sinergia muy buena para todos, tanto para ellos, como para nosotros; para los universitarios tener contacto con proyectos reales, no sólo conocimientos y nosotros nos nutrimos de su trabajo y de su ilusión que es el arma más poderosa del mundo.

–Además, la Universidad de Huelva tiene un máster en vehículos no tripulados.

–Lleva ya unos cuantos años funcionando y tenemos muy buena colaboración con ellos.

–¿Cómo se imagina noviembre de 2023 cuando por fin se abran las instalaciones del CEUS?

–Con mucha ilusión y expectativas de ir comprobando el alcance que tiene este nuevo proyecto.

–Va a ser usted el jefe del CEUS.

–Sí, depende del Cedea. El director de éste será el del CEUS. Es apasionante.

–Si al final se consigue construir un aeropuerto en Huelva, ¿les afectaría de alguna manera?

–No. El CEUS está preparado para salir a las zonas de operación del Cedea con un pasillo norte-sur directamente y un aeropuerto no interferiría en absoluto.

–¿Cómo se tardó tanto en hacerlo realidad?

–Llevamos más de diez años en el proyecto y en los últimos meses un trabajo intensísimo. Es necesario la coordinación de todas las administraciones. La Junta, el Ayuntamiento y el Gobierno se pusieron a la tarea y se consiguió por segunda vez a través del CDTI. A nivel de imagen pública, este tanto se lo apunta mucha gente. Es verdad que muchos han participado y se lo merecen, pero el tanto se lo debe apuntar el INTA, por la dedicación de mucho tiempo de mucha gente.

–¿Llegó a pensar de que no se iba a hacer?

–Cuando la anterior DIA le quedaban dos o tres meses para caducar, sí lo pensé. Habría que correr mucho y no nos iba a dar tiempo.

–¿Cuándo cambió de opinión?

–Cuando se reunieron en el Cedea el consejero Rogelio Velasco y el general Salom y expresaron públicamente su voluntad de que esto saliera, sí que tuve más esperanzas.

–Justo después de ese encuentro, todo fue muy rápido.

–Para que estas cosas funcionen, tiene que haber movimientos rápidos y con voluntad y no es porque sea mi jefe, pero tengo que decir que el general Salom se ha movido rápido y bien. Ha tocado todos los hilos para que esto saliera. En vez de pelearse entre ellos, ha habido una colaboración sincera entre las administraciones.

–La última visita que han tenido en el Cedea ha sido la de Pedro Duque, un astronauta e implicado en la consecución del proyecto. ¿Qué les transmitió?

–Es una autoridad. Me transmitió que le ilusionaba mucho que saliera adelante un proyecto como el CEUS. Por su experiencia anterior, ver las capacidades que tenemos, le gustó lo que hacemos en el centro de ensayos.