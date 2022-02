El CEIP Sutefie de Zufre conmemora el Día de Andalucía con la I Feria de Muestras

El CEIP Sutefie celebra el Día de Andalucía con la I Feria de Muestras Andaluza, inaugurada por la delegada territorial de Educación y Deporte en Huelva, Estela Villalba, y la alcaldesa de Zufre, Sonia Morales. La I Feria de Muestras Andaluza del CEIP Sutefie pretende ofrecer un entorno expositivo al alumnado del centro, que le permita tras la investigación y el trabajo centrado en las ocho provincias andaluzas, conocer las señas de identidad de la comunidad, relacionándola con cada uno de los planes y programas que se llevan a cabo en el centro.

En cada uno de los stands están representados los ejes temáticos de cada uno de los programas de innovación educativa que lleva a cabo el centro. Así pues, de cada provincia se puede conocer parte de su patrimonio cultural, monumental y natural, iniciativas emprendedoras, personalidades relevantes en distintos ámbitos, destacando el papel de la mujer y por supuesto, cómo desde Andalucía se trabaja en la investigación y estudio del espacio.

Villaba ha querido poner en valor el trabajo y el esfuerzo del centro, “no solo en esta Feria de Muestras, sino como centro inspirador por sus buenas prácticas en la integración curricular de planes y programas, que viene a poner de relieve la importancia de un conocimiento integrado, dando respuesta así a los retos planteados por la sociedad actual con un enfoque de futuro”.

La delegada de Educación y Deporte ha querido recordar que el CEIP Sutefie ha sido uno de los centros onubenses participantes en el I Congreso Internacional de Innovación Educativa en Andalucía, que se celebró el pasado mes de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con el lema aPrender la Innovación. Construyendo juntos la escuela de futuro y que reunió a 400 docentes andaluces

Por su parte, Domingo Parreño, director del colegio, ha señalado que “en definitiva esta actividad, pretende ser una muestra de un trabajo curricular integrado, partiendo de planes y programas, como Aldea, Vivir y sentir el patrimonio, Innicia o Steam. Queremos dar a conocer al mismo tiempo lo que pretendemos que sea la filosofía de nuestro centro educativo, un centro innovador, sensible a los cambios sociales y actuales del sistema educativo, profundizando en un cambio metodológico hacia un aprendizaje más activo e inclusivo."

Tras el izado de bandera y el Himno de Andalucía, se ha iniciado la visita por los diferentes stands de las provincias, continuando la jornada con la degustación de un desayuno andaluz compuesto de zumo de naranja natural y pan con aceite de oliva virgen extra y jamón, elaborado por el AMPA del colegio.

La jornada ha finalizado con una entrevista a la delegada de Educación y Deporte en la radio escolar EIS Radio y con una representación del alumnado en la conferencia científica del proyecto Go to the moon