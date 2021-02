CCOO denuncia la "alarmante" falta de cobertura de puestos de personal laboral en los centros educativos de Huelva

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO en Huelva denuncia que en los centros educativos de la provincia hay 38 plazas vacantes de personal laboral sin cubrir desde hace meses y 61 plazas desdotadas. Son cifras que resultan de un estudio elaborado por el propio sindicato. En Andalucía indican que hay 12.481 puestos de personal en los centros de titularidad de la Consejería de Educación, sin embargo, hay 1.218 sin cubrir.

Según Marina Vega Jiménez, secretaria general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO en Huelva, “esta situación supone un ataque a la escuela pública por cuanto supone una merma en la atención a los centros y a su alumnado, mayores cargas de trabajo, y aboca a una mayor privatización de servicios, como por ejemplo la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, la limpieza de los centros, la vigilancia, y los comedores escolares”

Los veinte días que ha estado activa la presentación del Acceso a la condición de fija o fijo del personal laboral de la Junta de Andalucía, desde el sindicato "hemos estado atendiendo de forma telemática y presencial, con todas las medidas sanitarias, a más de cien personas, incluso durante la navidad. Estas personas han podido solucionar sus dudas y presentar correctamente la solicitud, ya que se concurría a la oferta de Empleo Público Ordinaria, 2018/19 y a una convocatoria extraordinaria de estabilización de empleo temporal 2017/19. Ambas convocatorias con pocas plazas ofertadas para la cantidad de personas temporales que tiene la administración regional".

Para la dirigente sindical “en última instancia se está provocando la pérdida de empleo público entre otras personas profesionales de la educación que, junto al profesorado, trabajan en las escuelas infantiles, colegios, institutos, residencias escolares, etcétera, de nuestra provincia, que redunda en la calidad del servicio público que en ellos se presta”

“Según informaciones recabadas por el sindicato -señala “Vega Jiménez”-, todo responde al enfrentamiento larvado que vienen manteniendo desde hace tiempo las consejerías de Educación y Deporte y Presidencia y Administración Pública, donde esta última viene bloqueando la cobertura de las plazas que solicita Educación, ante el malestar de las familias del alumnado, los equipos directivos y las propias trabajadoras y trabajadores, que no saben a qué instancia acudir para pedir que se cubran las necesidades de los centros, pasándose la pelota de un lado a otro”.

“La Consejería responsable de Función Pública alude a la alta tasa de temporalidad existente en los centros educativos, que supera el 35%, para denegar todas las peticiones de que se cubran las plazas vacantes. Sin embargo, éste no deja de ser un argumento mezquino puesto que las necesidades en los centros exis-ten y además es una situación agobiante" Señala la sindicalista. "No debemos olvidar que somos las mujeres las que ocupamos la mayoría de estas plazas de trabajo temporal, lo que aumenta la brecha de género y la precariedad del empleo femenino" apunta Marina.

Afirma el sindicato que “primero usaron el desvestir a unos centros para vestir a otros, luego modificaron condiciones laborales del personal, pero el chicle no se puede estirar más y están provocando que se privaticen todas esas necesidades de plantilla, precisamente con el argumento de que hay mucha temporalidad, es decir, que la precariedad en el empleo que supone encadenar años y años de temporalidad con contrataciones de 15, 12, 8, 6, o 3 años, se utilice como justificación para no contratar, no es otras cosa que liquidar el empleo público a favor de una cada vez mayor presencia del empleo privado en la escuela pública, que es la de todas y todos”.

Desde mayo de 2018 hasta septiembre de 2020 la cifra del personal laboral de la Junta de Andalucía se ha reducido en 1.744 empleos, de los cuales buena parte se corresponden con plazas de los centros docentes y educativos de la Administración andaluza.