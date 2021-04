CCOO y UGT Huelva celebrarán el Día de los Trabajadores con una concentración presencial

Los dos dirigentes sindicales han tildado de "positiva" la posible reapertura de la movilidad interprovincial , que tendrá como consecuencia "la reactivación del sector turístico y de la restauración". Julia Perea ha abogado porque se haga "siempre que sea posible para que no ocurra como en Navidades" y ha puesto el foco en la relevancia que tendría, sobre todo para localidades fronterizas como Ayamonte, la apertura de la frontera con Portugal.

Sobre este último punto, Perea ha reseñado que "pedimos la subida del SMI al 60% del salario medio en España, que se situaría en los 1.200 euros. En Huelva, el 58% de las personas perciben un salario por debajo del SMI ". Asimismo, ha reclamado a los empresarios onubenses que "no utilicen la crisis para recortar los salarios y derechos".

Por su parte, Perea ha querido hacer un reconocimiento "a los trabajadores esenciales que no pararon durante la pandemia y que su trabajo hizo que la sociedad se resintiese mucho menos". Es por ello que "pedimos que los aplausos se conviertan en un reconocimiento efectivo del valor del trabajo de esas personas, y eso pasa por una subida de salario, por la estabilidad en el empleo y por el refuerzo de los servicios públicos, que nos hemos dado cuenta en la pandemia que eran fundamentales".

La protesta se celebrará a las 12:00, "manteniendo las medidas sociales que marca Sanidad", como ha precisado Donaire, quien ha añadido que en ella participarán cien delegados, cincuenta por cada sindicato. "El país está en deuda con su gente desde el año 2008, desde esa fatídica crisis donde los trabajadores padecieron muchísimo en este país con los recortes del Gobierno del PSOE y del PP y donde en 2014 se recuperó la economía, las empresas volvieron a ganar dinero, pero no repercutió en los trabajadores ", ha expresado.

Los fallecimientos en el tajo repuntan un 151% pese a la pandemia

CCOO y UGT se concentrarán mañana, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a las 11:00 ante la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE). Así, el secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire, ha indicado que "en 2020 hubo 18 compañeros fallecidos en el puesto de trabajo, un 151% más que en el año 2019" pese a que la actividad laboral estuvo cuatro meses paralizada, por lo que "no entendemos ese repunte de siniestralidad".

A su juicio, es consecuencia de una "falta de cultura preventiva por parte de los empresarios y la temporalidad, que generan un caldo de cultivo perfecto para el deterioro de la salud laboral".

Es por ello que "creemos que hay que incrementar los recursos -tanto humanos como económicos- de la Inspección de Trabajo, tenemos que crear la figura del delegado de Prevención territorial, porque el 90% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores, con lo cual no tienen delegado de Prevención, y tenemos que intentar que la Administración cree un registro de las empresas que no cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos para poder penalizarlas y que no se acojan a las ayudas que pueda dar el Estado".

Igualmente, habría que activar "la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto y que la Covid se incluya en el listado español de enfermedades profesionales".