Burguillo ve el robo de bebés como un delito permanente y no prescrito

El magistrado insiste en que no se puede aplicar la prescripción a un caso sin que se haya agotado antes la investigación. "Es lógico y justo", añade, como dicen las demás Audiencias españolas, y abunda en el carácter permanente del delito "en tanto que sus efectos se mantienen hasta la liberación de la víctima", es decir, hasta que esta no conozca su verdadera filiación. "Mientras la víctima es mantenida en la ignorancia de su origen, aun cuando ya sea mayor de edad y capaz, sigue estando legítimamente desposeída de su genuino estado civil, con gravísimas consecuencias jurídicas y personales para él y su verdadera familia".

Sobre este asunto asegura en el voto particular que "lo decisivo para la realización del tipo de detención ilegal no es que exista una oposición clara y expresa de la víctima, sino la ausencia de voluntad". Es decir, que pueden ser igualmente víctimas de ese delito las personas "carentes de capacidad de discernimiento para ejercer" la libertad deambulatoria, caso que ocurre con los neonatos.

El magistrado considera, pues, "más acorde el criterio de la mayoría de las Audiencias que el minoritario en la provincia de Huelva", y lo hace no con ánimo de crítica a sus compañeros ni con el de sumarse a la generalidad, "sino por su corrección y coincidencia argumental con la doctrina del Tribunal Supremo". Burguillo hace hincapié en que "Huelva niega la posibilidad de que exista delito de detención ilegal" más allá del concepto de "encerrar o detener" al menor. Sin embargo, "no se encuentra ninguna resolución que siga el criterio de Huelva" en la geografía nacional.

El auto, no obstante, se adereza con el voto particular del presidente de la Sección Tercera, José María Méndez Burguillo, que discrepa a lo largo de 34 páginas -a las que también ha accedido este rotativo- del posicionamiento de sus compañeros de Sala y también del resto de la Audiencia Provincial onubense.

El caso recurrido: de 1992 y con ADN no coincidente

El asunto que SOS Bebés Robados Huelva recurrirá ante el Supremo es el de unos padres onubenses a los que no mostraron su hijo tras el alumbramiento, que aconteció en 1992 en el hospital Manuel Lois. Tres horas más tarde, un médico les anuncia que el niño tenía un pulmón inmaduro y que su muerte era probable. A la mañana siguiente les confirmaron el fallecimiento por "malformaciones congénitas". La tía del niño vio el cadáver y observó que este estaba "muy frío". Pese a que los padres reclamaron la autopsia del neonato, no la obtuvieron. Cuando sospecharon que podrían haberles robado a su bebé, empezaron a solicitar documentación. Entonces se percataron de que el legajo de aborto "no aparece" y que el crío está enterrado en la fosa común de La Soledad, pese a que tenían seguro de deceso. Además, hay un desfase de 10 días entre la defunción y la sepultura. Asimismo, los análisis genéticos de los tejidos obrantes en la autopsia pertenecen a una niña (no a un varón) y el ADN determina que ese informe no pertenece a un hijo biológico de los denunciantes.